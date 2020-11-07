В рамках 9-го туру УПЛ Олександрія приймає Львів, Олімпік зустрінеться з Маріуполем, а Десна – з Минаєм. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Олександрія – Львів

Олександрія в новому сезоні справляє неоднозначне враження, чергуючи гучні перемоги з невдачами. Так, усі свої перемоги підопічні Володимира Шарана здобули в рідних стінах, забивши по чотири голи, але при цьому вони програли Ворсклі з Минаєм, втратили очки з Десною й ледь не розписали нічию після 4:0 за тайм з Інгульцем. Навіть по ходу одного матчу команда демонструє по кілька відрізків хорошого і провального футболу.

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Робити далекоглядні висновки поки що дуже важко, адже такий нині чемпіонат – різниця між третім і дев'ятим місцями (де і розташувалася Олександрія) становить всього п'ять очок, а кожен може прибити кожного.

Львів же після відставки Георгія Цецадзе залишається загадкою. У попередньому турі "містяни" під керівництвом в.о. головного тренера – Віталія Шумського – здобули заслужену перемогу над Ворсклою, хоча й могли її втратити з пенальті на 99-й хвилині. На щастя для львів'ян, результат врятував 19-річний голкіпер Костик. Таким чином, Львів перервав 19-матчеву безвиграшну серію, але що далі? З полтавцями команда продемонструвала симпатичний футбол, а Віталій Шумський після матчу приємно здивував аналізом слабкощів суперника, однак склад у нього досі розбалансований, а виїзд обіцяє бути важким.

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Якщо і сьогодні Львів покаже хорошу гру, то з ім'ям нового головного тренера питань вже не буде, а новачки УПЛ отримають серйозного конкурента в боротьбі за виживання.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Пашаєв (Олександрія)

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Львів

Олександрія: Паньків – Лучкевич, Дубра, Бондаренко, Вантух – Задерака, Гречишкін, Ковалець, Третьяков – Безбородько, Сітало

Львів: Костик – Махмутовіч, Міхоубі, Клименчук – Грисько, Айнсалу, Сабіно, Чир'як – Шина – Казлаускас, Нич

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

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Олександрія вдома досі не знала поразок у рідних стінах. У матчі зі Львовом не віриться, що серія обірветься, однак більш точний прогноз зробити важко. "Жовто-чорні" занадто нестабільні, а "містяни" прямо зараз – це tabula rasa. Ефект нового тренера рідко тримається менше одного туру, тож можна зробити припущення, що і сьогодні Львів проведе непоганий матч, як мінімум не програвши.

Олімпік – Маріуполь

Донеччани після потужного старту чемпіонату забуксували, зазнавши поразок від Ворскли з Десною, однак у попередньому турі вони повернулися на переможний шлях, завдавши Колосу першої поразки на новому стадіоні. При цьому підопічні Ігоря Климовського не тільки заслужили на три очки, а й продемонстрували хорошу форму лідерів – зокрема, Беніто, Шахаба і Тейшейри. Це дозволило піднятись на шосту позицію в турнірній таблиці, однак до третьої всього три очки. Якщо донеччани продовжать в тому ж темпі, то єврокубки будуть не за горами.

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Маріуполь теж круто виглядав у перших турах, але поступово скотився. В останніх п'яти матчах азовці здобули всього одну перемогу, та й ту завдяки вигаданому пенальті на останніх секундах матчу з Минаєм. Підопічні Остапа Маркевича не змогли переграти Інгулець з Колосом (але у ковалівців теж був "лівий" пенальті), а тур тому розгромно програли напіврезерву Шахтаря – коли в основі виходить половина молодіжного складу, таке може трапитись.

Втім, сам зміст футболу Маріуполя у поєдинках проти рівних собі виглядав симпатично – команда непогано контратакувала, комбінувала й старалася грати пошвидше. Списувати азовців зарано.

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Кадрова ситуація

Травмовані: Зотько, Лебеденко – Кащук

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Олімпік – Маріуполь

Олімпік: Кичак – Ксьонз, Снурніцин, Гришко, Пасіч – Бабенко, Цимбалюк – Беніто, Політило, Тейшейра – Шахаб

Маріуполь: Гальчук – Кірюханцев, Чоботенко, Биков, Стасюк – Чех, Танковський – Горбунов, Бондаренко, Мишньов – Сікан

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

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У цьому матчі точно можна очікувати голів, адже обидві команди пропускають регулярно. Втім, визначити фаворита зустрічі важко. Олімпік більш агресивний і збалансований, однак Маріуполь вміє зводити матч до в'язкої позиційної боротьби, з якої зручно контратакувати. Загалом, обидві команди рівні, тож можна прогнозувати результативну нічию.

Десна – Минай

Десна – одна з найсильніших команд УПЛ і найбільш перспективний конкурент Ворскли в боротьбі за третє місце. За показником очікуваних очок, згідно з даними Wyscout, саме сіверяни йдуть на третій позиції в турнірній таблиці. Чернігівці за якістю оборони йдуть другими серед усіх середняків, однак при цьому у них третій показник очікуваних голів – більше тільки у Шахтаря з Динамо.

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Втім, в реальності Десні не вистачає стабільності – в останніх чотирьох турах підопічні Олександра Рябоконя розписали нічию з Шахтарем, програли в Дніпрі, розбили міцний Олімпік, після чого ледь не поступились Олександрії. Так чи інакше, сьогодні сіверянам потрібна лише перемога.

Минай виглядає досить комфортним суперником для набору трьох очок, однак недооцінювати команду Василя Кобіна не варто. Так, простота її футболу межує з примітивом, а після перемоги в першому матчі закарпатці не виграли у шести матчах поспіль – однак і програшних поєдинків було обмаль. По суті, відверто провалилися минайці лише з Олімпіком, зазнавши розгрому; 0:4 проти Динамо в меншості у Києві брати до уваги не варто, а от з Маріуполем арбітри відібрали 0:0, намалювавши "лівий" пенальті на останній хвилині.

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При цьому нещодавно закарпатський новачок УПЛ ледь не прибив Колос на його новому стадіоні. Словом, недооцінювати Минай не можна – за своє очко ця команда готова кусатися до останнього.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Імереков, Мостовий (Десна)

Орієнтовні склади на матч Десна – Минай

Десна: Паст – Конопля, Тамм, Гітченко, Западня – Огіря, Арвеладзе – Калітвінцев, Тотовицький, Мудрик – Будківський

Минай: Попович – Меліченко, Лопирьонок, Саків – Маємбе, Сніжко, Ткачук, Книш – Пиняшко, Нурієв – Шиндер

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Минай, звісно, може дати бій. Інгульцю ж вдалося відібрати у Десни очки, тож і закарпатців не слід списувати до гри. Втім, тягатися з сіверянами підопічним Василя Кобіна прямо зараз буде занадто важко – чернігівці сильніші за всіма показниками, та ще й набрали хід. За результатами це помітно не так сильно, але футбол у них явно прогресує до рівня третього місця. Саме тому варто ставити на непросту, але заслужену перемогу команди Олександра Рябоконя.

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