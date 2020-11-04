"Поки що це тільки чутки і розмови. В мене немає інформації, що Мілевський буде грати у нашій команді. Це я вам офіційно заявляю. Але зазначу – поки що.

Минай контактував з агентом Мілевського, – Циганик

Так, ми контактактували, ми спілкувалися, але конкретики поки що немає. Ви ж розумієте, що Артем – відомий футболіст, у нього серйозні фінансові апетити. Скажу, що зацікавленість є і з його боку, і з нашого. Проте ніяких домовленостей і конкретики наразі нема", – цитує Михайла Кополовця Footboom.

Зауважимо, чинний контракт Артема з Динамо Брест розрахований до кінця 2020 року. З білоруським клубом 35-річний форвард зумів здобути золоті медалі чемпіонату Білорусі. Раніше гравець анонсував повернення в Україну.

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