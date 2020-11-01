Рябоконь зізнався, чого не вистачило Десні, аби здолати Олександрію
06:00 - Читать на русском
Головний тренер Десни Олександр Рябоконь прокоментував нічию у матчі 8-го туру УПЛ проти Олександрії (2:2).
завершено
72’ Євген Банада
82’ Артем Сітало
Максим Імереков 89’
72’ Євген Банада
82’ Артем Сітало
89’ Максим Імереков
"Ми скоріше здобули одне очко, чим втратили два. Хоча у нас теж були моменти – могли забивати третій м'яч.
Олександрія – Десна – 2:2 – відео голів та огляд матчу
А потім двічі пропустили, довелося поборотися, щоб хоча б зіграти внічию. Були хороші моменти, швидкісні атаки, простір. Трохи в кінцівці не вистачало майстерності", – сказав Рябоконь у коментарі каналу "Футбол".
Нагадаємо, у матчі 8-го туру УПЛ Олександрія не змогла втримали перемогу над Десною і розписала з командою Рябоконя бойову нічию.
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