"Ми скоріше здобули одне очко, чим втратили два. Хоча у нас теж були моменти – могли забивати третій м'яч.

Олександрія – Десна – 2:2 – відео голів та огляд матчу

А потім двічі пропустили, довелося поборотися, щоб хоча б зіграти внічию. Були хороші моменти, швидкісні атаки, простір. Трохи в кінцівці не вистачало майстерності", – сказав Рябоконь у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, у матчі 8-го туру УПЛ Олександрія не змогла втримали перемогу над Десною і розписала з командою Рябоконя бойову нічию.

Олександрія у рідних стінах розписала бойову нічию з Десною