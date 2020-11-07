В рамках 9-го тура УПЛ Александрия принимает Львов, Олимпик встретится с Мариуполем, а Десна – с Минаем. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Александрия – Львов

Александрия в новом сезоне производит неоднозначное впечатление, чередуя громкие победы с неудачами. Так, все свои победы подопечные Владимира Шарана одержали в родных стенах, забив по четыре гола, но при этом они проиграли Ворскле и Минаю, потеряли очки с Десной и едва не расписали ничью после 4:0 за тайм с Ингульцом. Даже по ходу одного матча команда демонстрирует по несколько отрезков хорошего и провального футбола.

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Делать дальновидные выводы пока что очень трудно, ведь такой сейчас чемпионат – разница между третьим и девятым местами (где и расположилась Александрия) составляет всего пять очков, и каждый может прибить каждого.

Львов же после отставки Георгия Цецадзе остаётся загадкой. В предыдущем туре "горожане" под руководством и.о. главного тренера – Виталия Шумского – одержали заслуженную победу над Ворсклой, хотя и могли её упустить из-за пенальти на 99-й минуте. К счастью для львовян, результат спас 19-летний голкипер Костик. Таким образом, Львов прервал 19-матчевую безвыиграшную серию, но что дальше? С полтавцами команда продемонстрировала симпатичный футбол, а Виталий Шумский после матча приятно удивил анализом слабостей соперника, однако состав у него до сих пор разбалансирован, а выезд обещает быть тяжёлым.

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Если и сегодня Львов покажет хорошую игру, то с именем нового главного тренера вопросов уже не возникнет, а новички УПЛ получат серьёзного конкурента в борьбе за выживание.

Кадровая ситуация

Травмированы: –

Дисквалифицированны: Пашаев (Александрия)

Ориентировочные составы на матч Александрия – Львов

Александрия: Панькив – Лучкевич, Дубра, Бондаренко, Вантух – Задерака, Гречишкин, Ковалец, Третьяков – Безбородько, Ситало

Львов: Костик – Махмутович, Михоуби, Клименчук – Грисько, Айнсалу, Сабино, Чирьяк – Шина – Казлаускас, Ныч

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

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Александрия дома до сих пор не знала поражений в родных стенах. В матче со Львовом не верится, что серия оборвётся, однако более точный прогноз сделать трудно. "Желто-черные" слишком нестабильны, а "горожане" прямо сейчас – это tabula rasa. Эффект нового тренера редко держится меньше одного тура, поэтому можно сделать предположение, что и сегодня Львов проведёт неплохой матч, как минимум не проиграв.

Олимпик – Мариуполь

Дончане после мощного старта чемпионата забуксовали, потерпев поражения от Ворсклы и Десны, однако в предыдущем туре они вернулись на победный путь, нанеся Колосу первое поражение на новом стадионе. При этом подопечные Игоря Климовского не только заслужили на три очка, а и продемонстрировали хорошую форму лидеров – в частности, Бенито, Шахаба и Тейшейры. Это позволило подняться на шестую позицию в турнирной таблице, однако до третьей всего три очка. Если дончане продолжат в том же темпе, то еврокубки будут не за горами.

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Мариуполь тоже круто выглядел в первых турах, но постепенно скатился. В последних пяти матчах азовцы добыли всего одну победу, да и то благодаря придуманному пенальти на последних секундах матча с Минаем. Подопечные Остапа Маркевича не смогли переиграть Ингулец с Колосом (но у ковалёвцев тоже был "левый" пенальти), а тур тому назад разгромно проиграли полурезерву Шахтёра – когда в основе выходит половина молодёжного состава, такое может случиться.

Впрочем, само содержание футбола Мариуполя в поединках против равных себе выглядело симпатично – команда неплохо контратаковала, комбинировала и старалась играть побыстрее. Списывать азовцев рано.

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Кадровая ситуация

Травмированы: Зотько, Лебеденко – Кащук

Дисквалифицированы: –

Ориентировачные составы на матч Олимпик – Мариуполь

Олимпик: Кичак – Ксёнз, Снурницын, Гришко, Пасич – Бабенко, Цымбалюк – Бенито, Политыло, Тейшейра – Шахаб

Мариуполь: Гальчук – Кирюханцев, Чоботенко, Быков, Стасюк – Чех, Танковский – Горбунов, Бондаренко, Мишнев – Сикан

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

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В этом матче точно можно ожидать голов, ведь обе команды пропускают регулярно. Впрочем, определить фаворита встречи трудно. Олимпик более агрессивный и сбалансированный, однако Мариуполь умеет сводить матч к вязкой позиционной борьбе, в которой удобно контратаковать. В целом, обе команды равны, поэтому можно прогнозировать результативную ничью.

Десна – Минай

Десна – одна из самых сильных команд УПЛ и наиболее перспективный конкурент Ворсклы в борьбе за третье место. По показателю ожидаемых очков, согласно данным Wyscout, именно северяне идут на третьей позиции в турнирной таблице. Черниговцы по качеству обороны идут вторыми среди всех середняков, однако при этом у них третий показатель ожидаемых голов – больше только у Шахтера с Динамо.

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Впрочем, в реальности Десне не хватает стабильности – в последних четырёх турах подопечные Александра Рябоконя расписали ничью с Шахтером, проиграли в Днепре, разбили крепкий Олимпик, после чего едва не уступили Александрии. Так или иначе, сегодня северянам нужна только победа.

Минай выглядит достаточно комфортным соперником для набора трёх очков, однако недооценивать команду Василия Кобина не стоит. Да, простота её футбола граничит с примитивом, а после победы в первом матче закарпатцы не выиграли в шести матчах подряд – но и проигрышных матчей было мало. По сути, откровенно провалились минайцы только с Олимпиком, потерпев разгром; 0:4 в меньшинстве в Киеве брать во внимание не стоит, а вот с Мариуполем арбитры отобрали 0:0, нарисовав "левый" пенальти на последней минуте.

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При этом недавно закарпатский новичок УПЛ едва не прибил Колос на его новом стадионе. Словом, недооценивать Минай нельзя – за своё очко эта команда готова кусаться до последнего.

Кадровая ситуация

Травмированы:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы на матч Десна – Минай

Десна: Паст – Конопля, Тамм, Гитченко, Западня – Огиря, Арвеладзе – Калитвинцев, Тотовицкий, Мудрик – Будковский

Минай: Попович – Меличенко, Лопирёнок, Сакив – Маембе, Снижко, Ткачук, Кныш – Пиняшко, Нуриев – Шиндер

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Минай, конечно, может дать бой. Ингульцу же удалось отобрать у Десны очки, поэтому и закарпатцев не следует списывать до игры. Впрочем, тягаться с северянами подопечным Василия Кобина прямо сейчас будет слишком трудно – черниговцы сильнее по всем показателям, да ещё и набрали ход. По результатам это заметно не так сильно, но футбол у них явно прогрессирует до уровня третьего места. Именно поэтому следует ставить на непростую, но заслуженную победу команды Александра Рябоконя.

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