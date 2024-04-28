Головний тренер Реала Карло Анчелотті визначився з гравцями, які поїдуть до Мюнхена на матч півфіналу Ліги чемпіонів з Баварією.

Наставник "вершкових" включив у заявку на матч проти німецької команди 23 футболістів. Про це повідомляє прес-служба Реала.

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У лазареті мадридців залишився лише Девід Алаба, але навіть він присутній у списку. Австрієць все ще продовжує відновлюється після розриву хрестоподібного м'яза, який отримав в середині грудня. Карло Анчелотті вирішив, що всі його підопічні полетять до Мюнхена.

Тібо Куртуа також присутній у заявці. Бельгійський голкіпер навряд чи вийде у старті на матч з Баварією, оскільки Карло Анчелотті обіцяв, що він отримає ігровий час у грі з Кадісом.

Нагадаємо, Баварія зіграє з Реалом у вівторок, 30 квітня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом. Матч-відповідь запланований на 8 травня.

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