Шахтар всього три дні тому виступав у Лізі чемпіонів, а у вівторок "гірники" вже повинні грати проти Борусії М. Враховуючи такий важкий графік, Луїш Каштру наважився на широку ротацію – в основі вийшли Судаков, В'юнник, Вакула, Сіпріано і навіть Вітао. Пятов і основні центрбеки теж отримали ігровий час, та і Тайсон з Аланом Патріком були на місці. Таким чином, на азовців вийшов напіврезерв.

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Остап Маркевич також був змушений провести ротацію, однак причина крилася не у Лізі чемпіонів. За умовами оренди він не міг розраховувати на 14 футболістів – як наслідок, з основних виконавців у старті з'явилися тільки Тищенко, Чоботенко та Мишньов. На лавці запасних перебувало всього три гравці, включно з основним воротарем Гальчуком.

Маріуполь у цьому матчі міг сподіватися хіба що на стандарти та невпевненість молоді Шахтаря, однак не отримав ні одного, ні другого. Ба більше – до перерви азовці провели цілих нуль ударів, а на свої ворота отримали аж одинадцять. Втім, перший момент стався аж на 14-й хвилині – це Степаненко пробивав головою після подачі з кутового. Кудрик витягнув м'яч з лівого нижнього кута, а добивання В'юнника припало на стійку. На 20-й хвилині ця ж парочка організувала другий топ-момент: Степаненко підрізав передачу Тайсона на В'юнника, внаслідок чого Богдан вийшов віч-на-віч з Кудриком – втім, переграти у ближньому бою голкіпера він не зумів!

Кудрик врятував і на 25-й хвилині, потягнувши постріл Вакули з лінії карного майданчика під поперечку. Воротарська гра так надихнула Тищенка, що той за кільканадцять секунд при подачі з кутового теж вирішив спробувати – арбітр за високі руки та влучання м'яча в них чомусь свиснув пенальті. Тайсон його реалізував. 1:0.

Одразу ж Шахтар міг забити другий гол, однак Кудрик чинив відчайдушний спротив. На 27-й хвилині він спіймав удар Вакули з правого краю штрафного при контратаці 3-в-2, а на 30-й врятував при виході Алана Патріка віч-на-віч. На 37-й Судаков з лінії карного майданчика вистрілив повз дальню стійку, а на 39-й він же пробивав з гострого кута – Кудрик знову парирував. Втім, вічно це тривати не могло.

На 44-й хвилині Вакула увірвався на правий край штрафного й пробив у захисника, м'яч відскочив на лінію до В'юнника, а той скинув м'яч під удар Судакову – Георгій же пробив у дотик. М'яч від стійки влетів у ворота! 2:0. Саме з цим рахунком команди й пішли на відпочинок.

У другому таймі очікувався штурм воріт Пятова у виконанні розлючених майстрів з Маріуполя, однак Шахтар несподівано сам почав створювати моменти. Вже на 48-й хвилині "гірники" могли влаштувати розгром: Вакула увійшов на правий край штрафного, хитнув захисника та опинився на ударній позиції, після чого хитро прострілив на Судакова – втім, той не зміг обробити пас та пробити. На 53-й хвилині Матвієнко головою спрямував м'яч над поперечкою, замкнувши навіс Патріка, а на 56-й красива комбінація Алана з Тайсоном і Судаковим завершилась врванням останнього у карний майданчик – і знову його удар взяв Кудрик.

Хитрий постріл Сіпріано з лівого флангу в ближню дев'ятку на 61-й також не став проблемою для голкіпера. Він явнотягнув на статус головного героя зустрічі, однак Тищенко не збирався ось так просто віддавати лаври MVP – на 65-й хвилині він у штрафному поставив підніжку Тете, а рефері свиснув пенальті. Алан Патрік впевнено його реалізував, хоча Кудрик вгадав напрям удару – 3:0. Цього Маріуполь стерпіти вже не міг, організувавши гол у відповідь: на 72-й хвилині азовці заробили стандарт у центрі поля, Мишньов одразу виконав передачу вперед, а Сіпріано проспав ривок Горбунова – як наслідок, Сергій реалізував вихід віч-на-віч з Пятовим! 3:1!

Втім, вже за три хвилини Шахтар забив четвертий гол: Матвієнко виконав лонгбол по лівому флангу на Тайсона, а той втік від Фурсенка, увійшов у карний майданчик та пробив у дальній кут – 4:1. Після цього "гірники" могли забити ще, однак удар Тете з правого краю штрафного взяв Кудрик, а постріли Болбата та Степаненка (дальній і ближній) пролетіли над поперечкою. Тете також міг розстрілювати голкіпера з лінії воротарського, однак не влучив по м'ячу. Останній момент змарнував Мораєс, який на 90-й хвилині головою пробив під поперечку – Кудрик парирував.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Шахтаря з рахунком 4:1. Таким чином, "гірники" набрали 16 очок, піднявшись на другу позицію в турнірній таблиці УПЛ. Маріуполь, маючи в активі 11 залікових балів, тримається на шостій сходинці.

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