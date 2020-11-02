Максимов розкрив причину сенсаційної поразки Ворскли від Львова
Наставник Ворскли Юрій Максимов не вважає результат гри зі Львовом закономірним.
"Важко говорити, але ми не мали поступатися по грі. На останніх хвилинах могли вирвати нічию – не забили пенальті. Вся гра не склалася через погану реалізацію моментів. Старалися, бажання було хороше. Не можу сказати, що гравці не налаштувалися на матч.
Перша поразка Ворскли в сезоні з незабитим пенальті на 99-й хвилині у відеоогляді матчу проти Львова
Контролювали м'яч, але не вистачило майстерності для завершення моментів. У мене навіть немає підозри, що ми недооцінили Львів. Ми виходимо грати з кожною командою. Моменти, які у нас були, ми не змогли завершити – це вплинуло на результат. Значить пощастить в іншому матчі.
Десь даємо шанси молодим, але вони поки не тягнуть. Вважаю, суддя нормально судив. Сьогодні ми заслуговували на нічию, але не вийшло", – сказав Юрій Максимов на післяматчевій прес-конференції.
Нагадаємо, Львів мінімально обіграв Ворсклу (1:0). Для полтавців цей програш став першим у поточному сезоні, а от львів'яни здобули перемогу вперше за 19 матчів. Після восьми турів команда Максимова розташувалась на 3 місці з 15-ма очками, Львів йде передостаннім.
Львів втримав перемогу над Ворсклою й перервав 19-матчеву безвиграшну серію – полтавці зазнали першої поразки в сезоні