"Важко говорити, але ми не мали поступатися по грі. На останніх хвилинах могли вирвати нічию – не забили пенальті. Вся гра не склалася через погану реалізацію моментів. Старалися, бажання було хороше. Не можу сказати, що гравці не налаштувалися на матч.

Перша поразка Ворскли в сезоні з незабитим пенальті на 99-й хвилині у відеоогляді матчу проти Львова

Контролювали м'яч, але не вистачило майстерності для завершення моментів. У мене навіть немає підозри, що ми недооцінили Львів. Ми виходимо грати з кожною командою. Моменти, які у нас були, ми не змогли завершити – це вплинуло на результат. Значить пощастить в іншому матчі.

Десь даємо шанси молодим, але вони поки не тягнуть. Вважаю, суддя нормально судив. Сьогодні ми заслуговували на нічию, але не вийшло", – сказав Юрій Максимов на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, Львів мінімально обіграв Ворсклу (1:0). Для полтавців цей програш став першим у поточному сезоні, а от львів'яни здобули перемогу вперше за 19 матчів. Після восьми турів команда Максимова розташувалась на 3 місці з 15-ма очками, Львів йде передостаннім.

Львів втримав перемогу над Ворсклою й перервав 19-матчеву безвиграшну серію – полтавці зазнали першої поразки в сезоні