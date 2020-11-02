Півзахисник Олімпіка Беніто, права на якого належать Динамо, висловився щодо тріумфу над Колосом у 8-му турі УПЛ.

"Хороша гра, яка знову повертає нас на переможний шлях після серії невдач. Ми знову набрали впевненості в своїх силах.

Беніто відзначився дебютним голом у чемпіонаті України

Останні 15 хвилин гри були найскладнішими. Колос зміг заробити пенальті і скоротити відставання в рахунку. Тиск на наші ворота посилювався, але ми вистояли. Сподобався баланс, який був у нас сьогодні між лініями.

Ми грали компактно і грамотно в обороні. Крім одинадцятиметрового навіть не можу пригадати у суперника якихось небезпечних моментів. Ну, можливо, один-два напівмоменти. Радий, що вдалося забити, але найважливіше – перемога", – цитує слова Беніто офіційний сайт Олімпіка.

Зауважимо, що у матчі з Колос хавбек відзначився дебютним голом в УПЛ у своїй кар'єрі. Також цей м'яч став, свого роду, ювілейним – це 250 гол нігерійських гравців у чемпіонатах України, повідомляє сайт УПЛ.

До слова, Олімпік зумів мінімально переграти Колос у матчі 8-го туру УПЛ (2:1).

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