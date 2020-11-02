"В силу різних причин зі складу Шахтаря і Динамо випала група футболістів, і нашим грандам, у яких зараз, з огляду на Лігу чемпіонів, дуже насичений робочий графік, доводиться непросто.

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Проте, я хочу звернутися до керівників Шахтаря і Динамо з проханням виробити інше ставлення до орендованих футболістів і дозволяти їм грати проти своїх клубів. Я переконаний, що Остап Маркевич і гравці Маріуполя хотіли зіграти проти Шахтаря основним складом, і, думаю, були розчаровані неможливістю це зробити.

Орендовані у Шахтаря та Динамо гравці повинні грати проти Шахтаря і Динамо! Так було б цікавіше і корисніше для самих футболістів, які хочуть повернутися з оренди, довівши своїм клубам свій клас", – сказав Єзерський у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, після 8-ми турів Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ, набравши 20 очок. Шахтар йде другим, відстаючи на 4 пункти.

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