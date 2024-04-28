Зоря розійшлась миром з Оболонню в матчі 26-го туру УПЛ, що позбавило луганців будь-яких шансів на вихід у єврокубки.

Зоря вперше за 10 років залишилась без шансів на вихід у єврокубки, повідомляє журналіст Ігор Семйон.

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Трапилось це після матчу проти Оболоні – луганці навіть теоретично не зможуть піднятись вище 6-го місця, а значить точно не зіграють у єврокубках від України.

Додамо, що Зоря посідає 11 сходинку в турнірній таблиці УПЛ з 27 очками. Полісся, яке розташувалось на шостому місці, має в активі 39 пунктів.

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