Зоря перервала 10-річну єврокубкову серію – нічия з Оболонню позбавила теоретичних шансів її продовжити
17:16 - Читать на русском
Зоря розійшлась миром з Оболонню в матчі 26-го туру УПЛ, що позбавило луганців будь-яких шансів на вихід у єврокубки.
Зоря вперше за 10 років залишилась без шансів на вихід у єврокубки, повідомляє журналіст Ігор Семйон.
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Трапилось це після матчу проти Оболоні – луганці навіть теоретично не зможуть піднятись вище 6-го місця, а значить точно не зіграють у єврокубках від України.
Додамо, що Зоря посідає 11 сходинку в турнірній таблиці УПЛ з 27 очками. Полісся, яке розташувалось на шостому місці, має в активі 39 пунктів.
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