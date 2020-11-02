У неділю ввечері на Арені Львів полтавська Ворскла зазнала першої поразки у сезоні. Команда Юрія Максимова сенсаційно поступилася ПФК Львів (0:1), а героєм драматичного протистояння став молодий голкіпер господарів Орест Костик, який дебютував в УПЛ менше місяця тому. На 9-ій (!) компенсованій хвилині 21-річний воротар парирував пенальті Ібрахіма Кане.

Перша поразка Ворскли в сезоні з незабитим пенальті на 99-й хвилині у відеоогляді матчу проти Львова

– Я щасливий і враження від матчу виключно позитивні, – розповідає Орест Костик. – Поєдинок був реально складним – Ворскла атакувала протягом всієї гри. Однак ми молодці – вистояли. Зрештою, у нас теж було кілька моментів. Добре, що у підсумку ми перемогли.

– Надійний воротар завжди надихає своїх партнерів. Тобі лише 21, проте свою роботу ти виконуєш надзвичайно впевнено і холоднокровно.

– Передусім це заслуга тренерського штабу – вони багато працюють зі мною, а я виходжу на поле і все це втілюю у життя. Сам процес підготовки доволі тривалий і ретельний. Успіх команди – це заслуга всього колективу.

– Через часті перегляди VAR поєдинок неодноразово зупиняли. Ключовий епізод в компенсований час теж затягнувся – згодом арбітр таки призначив одинадцятиметровий. Про що думав у той момент?

– Не знав, яке рішення прийме суддя, однак подумки готував себе до пенальті. Просто аналізував і передбачав, як правильно зіграти і що я повинен зробити, щоб відбити м'яч. На щастя, усе склалося якнайкраще. До того ж, сьогодні день народження святкує наш президент, тому ми хотіли подарувати йому перемогу.

Максимов розкрив причину сенсаційної поразки Ворскли від Львова

– ПФК Львів не перемагав з 29 лютого – протягом 19 матчів. Антирекордна серія неабияк впливала на команду?

– Безперечно. Ти виходиш на поле і ніяк не можеш виграти. Всі хотіли відчути позитив, який нам могла дати лише перемога. Дуже складно було вилізти з цієї психологічної ями.

– У чому секрет відбитого пенальті?

– Я просто відгадав напрямок польоту м'яча. Вирішив стрибнути у той кут, куди якраз пробив Кане. Треба визнати, що мені добряче пощастило.

– Що відчув, коли відбив м'яч?

– Ух, це неймовірно! Мені складно це з чимось порівняти. Якесь відчуття ейфорії, не знаю навіть. У мене зараз настільки багато емоцій, що я не можу їх пояснити. Мабуть, потрібен час, щоб осмислити все. Принаймні, у своїй кар'єрі нічого схожого ще не переживав. Зрештою, не варто зациклюватися на цьому. Дуже важливо це відчуття зберегти і в наступних матчах продовжити переможний шлях.

Львів втримав перемогу над Ворсклою й перервав 19-матчеву безвиграшну серію – полтавці зазнали першої поразки в сезоні