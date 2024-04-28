Колос та Олександрія не змогли виявити сильнішого у поєдинку 26-го туру УПЛ. Читайте огляд матчу, який відбувся 28 квітня 2024 року, на "Футбол 24".

Колос зумів у минулому турі нарешті перемогти та перервати невдалу серію з 6 матчів, коли ковалівці не могли здолати суперника. В Олександрії справи теж далеко не найкращі – останні 5 поєдинків без перемог. У старті поєдинку підопічні Ротаня створили два напівмоменти. Вже на 9-й хвилині довелось міняти Логінова, який смикнув м'яз.

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У першому таймі моментів фактично не було. По перерві ситуація особливо не змінилась, а в Олександрії травмувався ще й Кулаков. Лише ближче до 70-ї хвилини команди обмінялись моментами. Спочатку Погорілий не зміг замкнути простріл Калітвінцева. Колос відповів моментом Ільїна, який поцілив у сітку з зовнішнього боку.

Ковалівці могли вирвати перемогу на 90+2 – Велетень вибіг з-за спин захисників та замикав флангову передачу, але Микита Шевченко парирував удар ногою. М'яч відскочив до Рангеля, але бразилець з розвороту пробив повз ворота.

Таким чином, Колос з 29 пунктами залишився дев'ятим, а от Олександрія ризикує – 12 місце та 26 очок, до зони перехідних матчів – 4 бали.

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