Сергій Кузьменко набрав 55,5% на виборах мерах Олександрії і отримає нову посаду вже після першого туру голосування, повідомляє cbn.com.ua. Кандидат, за даними екзит-полу, впевнено обігнав свого найближчого переслідувача Степана Цапюка (37,1%).

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Варто відзначити, що Кузьменко є президентом ФК Олександрія.

Нагадаємо, Олександрія з сезону 2015/16 виступає в еліті українського чемпіонату. У розіграші УПЛ 2018/19 команда Сергія Кузьменка зуміла здобути бронзові медалі турніру.

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