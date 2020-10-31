"Обидві команди грали в хороший футбол. Осінній футбол на хорошому полі. У першому таймі ми правильно побудували тактичну схему. Знали, наші фізичні кондиції, розуміли, що весь матч не витримаємо.

Олександрія – Десна – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Тому намагалися зіграти більш компактно в захисті. Коли команда пропускає, потрібно щось робити в роздягальні в перерві. Ми перебудувалися, стали більше грати на атаку. У другому таймі побачили ту гру в атаці, яку хотіли. А в першому таймі діяли в захисті нормально – один момент був у Десни біля наших воріт.

Бойова нічия. Закономірний результат. Хоча, багато пенальті пробивають у наші ворота. Я хочу лише похвалити своїх хлопців, адже після коронавірусу не всі готові фізично. Проте всі викладалися, хто як міг і я їм за це вдячний", – сказав Шаран у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, у матчі 8-го туру УПЛ Олександрія не змогла втримали перемогу над Десною і розписала з командою Рябоконя бойову нічию.

Олександрія у рідних стінах розписала бойову нічию з Десною