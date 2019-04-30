Недисциплінованість Динамо, криза Мораєса, великі проблеми Карпат: підсумки 26-го туру УПЛ

"Футбол 24" виділяє головні події 26-го туру Української Прем'єр-ліги. Нервові матчі Динамо та Шахтаря, Карпати розчарували тренера і вболівальників, Зоря зберегла шанси на третє місце – все у нашому матеріалі.

Неоднозначна перемога Шахтаря у дербі Донбасу

Шахтар здолав Маріуполь у 26-му турі УПЛ та продовжує впевнено очолювати турнірну таблицю чемпіонату, випереджаючи Динамо на 7 пунктів. Для 3 очок "гірникам" вистачило єдиного влучного удару, автором якого став Веллінтон Нем вже на 12-й хвилині гри.

Маріуполь – Шахтар – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Гості цілком прогнозовано володіли ігровою перевагою та неодноразово могли збільшувати свою перевагу в рахунку. Команда Паулу Фонсеки не реалізувала чимало класних моментів – серед них як виходи віч-на-віч, так і 2 в 1, а також "гірники" двічі пробивали пенальті. Втім, Жуніор Мораєс та Алан Патрік не реалізували свої нагоди – перший не влучив у ворота, а удар другого потягнув феноменальний у цьому матчі Євген Гальчук.

Відзначимо, що Мораєс не забив пенальті у другому матчі поспіль. Цікаво, що так вплинуло на форму найкращого бомбардира УПЛ – невдача у попередньому поєдинку з Динамо, конфлікт з колишніми одноклубниками чи розгляд УЄФА справи щодо натуралізації ФФУ бразильця з ймовірними порушеннями? Засідання, до слова, повинно відбутись вже 2 травня.

Майже весь другий тайм Маріуполь грав у меншості після вилучення Павла Полегенька за фол останньої надії. Арбітр поєдинку Євген Арановський цілком міг обмежитись лише попередженням, але навряд чи це суттєво вплинуло на хід гри – Шахтар і в рівних складах виглядав на дві голови сильнішим.

До слова, після цього туру Шахтар офіційно гарантував собі Лігу чемпіонів на наступний сезон. Щоправда, наразі лише кваліфікацію, позаяк команда Паулу Фонсеки після поразки Олександрії вже точно не опуститься нижче 3-го місця. А от питання чемпіонства буде актуальним ще декілька тижнів.

Динамо обіграло Львів у матчі зі скандальним суддівством

Команда Олександра Хацкевича виходила на поле стадіону Україна, вже знаючи результат поєдинку Маріуполь – Шахтар, який не залишав киянам інших варіантів, окрім перемоги. В підсумку "динамівці" здобули 3 очки, але наскільки ж важко вони дались гостям!

Львів – Динамо: Бущан всемогутній, епідемія вилучень киян, скасовані голи і збереження прикмети

Весь матч команди грали під справжньою зливою, яка не лише налякала глядачів, що масово проігнорували поєдинок, але і рефері Ігор Пасхал став головною дійовою особою гри. До вилучення Микити Бурди жодних питань немає, а от гол Віталія Буяльського, схоже, був забитий з офсайду – в момент передачі Віктора Циганкова автор забитого м'яча перебував трішки ближче до воріт суперника.

У схожому епізоді вже біля воріт Динамо Пасхал скасував гол Феліпе Велозу. А у другому таймі трапився ще один скандальний момент – Педро після боротьби з Кендзьорою спровокував поляка, який отримав червону картку. Обидва у цьому епізоді заслуговували на вилучення, тому претензії до арбітра за підсумками цієї гри можуть пред'являти як Динамо, так і Львів. Олександр Хацкевич, до слова, вже це зробив. Втім, офіційну оцінку діям суддівської бригади нехай дає Комітет арбітрів ФФУ.

Проте жодний арбітр не може відняти того, що у команди Хацкевича є проблеми з дисципліною – той же Кендзьора зривається не вперше, а також у пам'яті ще свіже вилучення Гармаша у матчі Кубка України проти Шахтаря. Це вже 3-й матч за 2 сезони Хацкевича, у якому Динамо завершує гру вдев'ятьох. Тренерський штаб планує робити висновки?

Львів дуже сподобався в атаці. Господарі повністю переграли киян за статистичними показниками (11:2 – кількість ударів у площину воріт), проте головним є рахунком на табло, а він у Великодній вечір зафіксував мінімальну перемогу Динамо. Кияни можуть дякувати Бущану, який провів шикарний матч, а також Фортуні – в одному з епізодів м'яч двічі пострибав по поперечині, але все ж залишив межі поля, не влетівши у ворота.

Чемпіонська інтрига, хоча і є доволі млявою, але все ще наявна.

Зоря ще зберігає примарні шанси на "бронзу"

Команда Юрія Вернидуба на виїзді перемогла Олександрію та зберегла певну інтригу в боротьбі за третє місце, яке дає право участі у груповому турнірі Ліги Європи 2019/20. Дубль Артема Громова дозволив луганцям скоротити відрив від команди Володимира Шарана до 9-ти очок. Так, гандикап серйозний, але попереду ще 6 турів, тому теоретичні шанси на "бронзу" у Зорі залишаються.

В той же час луганці завдяки цій перемозі, яка стала для команди другою поспіль, відірвались від Маріуполя на 5 пунктів та можуть, принаймні, на деякий час припинити оглядатись назад.

Парадоксально, але ця невдача може піти Олександрії на користь. Багато хто вже вручив команді Володимира Шарана бронзові медалі, але матч проти Зорі яскраво продемонстрував, що розслаблятись відверто зарано. Сам наставник, до слова, взяв провину за поразку на себе та назвав цей поєдинок найгіршим для Олександрії у поточному сезоні.

Чергова невдача Карпат – Фабрі та фанати розлючені діями гравців

Карпати зазнали чергової поразки та вже опустились у зону перехідних матчів. Кривдником "зелено-білих" у звітному турі став Олімпік, який виграв другий матч поспіль. "Леви" пропустили першими, проте забили у відповідь двічі та, здавалось, доведуть матч до перемоги. Проте Олімпік примудрився забити 2 голи за 2 хвилини та святкував, можливо, десь нелогічну, але все ж перемогу.

"Ми завалимося в роздягальню, дамо їм п**ди", – обурені фани Карпат поговорили з гравцями після поразки Олімпіку (18+)

Спортивний директор Карпат Олег Бойчишин кілька днів тому заявив, що вірить у збереження прописки в Прем'єр-лізі. Втім, після цього матчу далеко не все так однозначно, адже "леви" не лише перебувають у небезпечній зоні перехідних матчів, а також не демонструють тієї гри, якої вимагає Фабрі Гонсалес та вболівальники.

Після поразки від Олімпіка іспанський тренер не витримав. "Я вже втомився це терпіти", – такими були слова емоційного іспанця після чергової невдачі. Обурені були і фанати, які на підвищених тонах поспілкувались з Олексієм Гуцуляком та Андрієм Нестеровим. За словами футболістів, частина команди не переживає за результат. Як бачимо, атмосфера у таборі Карпат далеко не ідеальна, що навряд чи сприяє вирішенню турнірних завдань.

Чорноморець – головний претендент на виліт

За підсумками 26-го туру Прем'єр-ліги відбулися зміни на дні турнірної таблиці. Арсенал-Київ після чергової перемоги піднявся на 11 місце, опустивши у зону прямого вильоту Чорноморець.

Команда Ігоря Леонова здолала Десну, а в цілому навесні здобула вже 4-ту перемогу, набравши більше очок, ніж за всю осінню частину сезону. По грі "каноніри" не виглядають відвертими аутсайдерами чемпіонату та мають реальні шанси покинути навіть зону перехідних матчів, адже до Олімпіка – лише 6 очок.

Натомість у Чорноморця все погано. Підопічні Ангела Червенкова знову поступились – цього разу Ворсклі на домашньому стадіоні. Навесні в активі "моряків" лише одна перемога, та й та трапилась ще у стартовому матчі року проти Львова (23 лютого). Відтоді Чорноморець тричі зіграв унічию та 4 рази програв. Саме одеська команда наразі виглядає головним претендентом на пряме пониження у класі – лише 3 забиті голи у 7 останніх матчах не залишають іншого вибору.

Полтавська Ворскла теж не вражає, але у чинного бронзового призера УПЛ є непоганий гандикап, здобутий в осінній частині чемпіонату, тому підопічні Косовського можуть почуватись відносно спокійно.

Курйоз туру

Мало того, що Чорноморець і так не вражає, так команді ще й не щастить. На останніх секундах матчу проти Ворскли перемогу полтавцям приніс епічний автогол Андрія Кожухаря. М'яч після дального удару влучив у стійку, по-зрадницьки відлетів у спину голкіпера, після чого опинився у воротах.

Ворскла завдяки цьому голу відсвяткувала свою першу перемогу в 2019 році.