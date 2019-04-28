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Хацкевич – про роботу арбітра в матчі зі Львовом: Це – неподобство

23:00 154 Читать на русском
Хацкевич – про роботу арбітра в матчі зі Львовом: Це – неподобство
Олександр Хацкевич / фото із соцмереж

Головний тренер Динамо прокоментував перемогу над Львовом (1:0) в матчі 26-го туру УПЛ.

 
Микита Бурда 19’
Віталій Буяльський 24’
Томаш Кендзьора 75’
19’ Микита Бурда
24’ Віталій Буяльський
75’ Томаш Кендзьора

"Після гри із Шахтарем я сказав, що яким би відрив від першого місця у нас не був, все рівно ми будемо виходити на поле і битися. Сьогодні ми билися. Якби нас залишилося семеро, ми б робили те саме.

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Щодо суддівства я вже говорив, що у другій частині чемпіонату Шахтар пробив вже п’ять пенальті. Ми одинадцятиметрові удари не б’ємо, зате у кожній грі ми заробляємо по п’ять-сім жовтих карток та вилучення.

Що б там за нас не вирішили нагорі, повторю ще раз: ми будемо битися. Це – неподобство. Окрема подяка нашим уболівальникам, які приїхали у таку погоду та у таке велике свято підтримати нас.

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До речі, хочу усіх привітати із Великоднем. Для кого цей футбол був потрібен саме у неділю? Подивіться на стадіон. Потрібно ж думати не лише про телебачення та ефір. Ми граємо для уболівальників", – цитує Хацкевича прес-служба Динамо.

Теги
Львів - Динамо Динамо Динамо Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич
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