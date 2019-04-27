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"Це просто божевілля! Я вже втомився це терпіти", – Фабрі знищив гравців Карпат після поразки від Олімпіка

19:57 824 Читать на русском
"Це просто божевілля! Я вже втомився це терпіти", – Фабрі знищив гравців Карпат після поразки від Олімпіка
Фабрі Гонсалес / ФК Карпати

Наставник Карпат Фабрі Гонсалес емоційно прокоментував прикру поразку своїх підопічних у матчі проти Олімпіка в рамках 26 туру УПЛ.

9’ Геннадій Пасіч
83’ Максим Дегтярьов
84’ Матар Дійє
 
Франціско Ді Франко 36’
Крістіан Понде 54’
9’ Геннадій Пасіч
36’ Франціско Ді Франко
54’ Крістіан Понде
83’ Максим Дегтярьов
84’ Матар Дійє

Нагадаємо, "леви" вели в рахунку майже весь другий тайм, проте наприкінці матчу пропустили два голи за дві хвилини і в підсумку поступилися 2:3.

"Це просто божевілля! Прохідний двір! Я вже втомився це терпіти! Як можливо програти цю гру? Мені в голову не вкладається. Я прошу захисників, щоб вони задумалися про відповідальність. Що відбувається, я не розумію. Гра цілком контрольована, ми мали вигравати, натомість програємо. Я цього не можу зрозуміти, ніколи не проходив через такі ситуації.

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Коли є перемога – то всі виграють. А коли поразка – то винні тренер і гравці. Захисник має грати надійно. У нас три оборонці зростом 190 см кожен. А ми дозволяємо робити навіси і безперешкодно пробивати по воротах. Команда скільки матчів програла вдома? 7 матчів поспіль. Різні тренери очолювали команду. Завжди винні тренери? Тут треба кожному задуматися про відповідальність, яку ми несемо.

Треба викладатися на полі, вмирати. Не можна так програвати. А ми спимо", – цитує Фабрі офіційний сайт "зелено-білих".

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Фабрісіано Гонсалес Фабрісіано Гонсалес Карпати Карпати Олімпік - Карпати
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