"Це просто божевілля! Я вже втомився це терпіти", – Фабрі знищив гравців Карпат після поразки від Олімпіка

Наставник Карпат Фабрі Гонсалес емоційно прокоментував прикру поразку своїх підопічних у матчі проти Олімпіка в рамках 26 туру УПЛ.

Нагадаємо, "леви" вели в рахунку майже весь другий тайм, проте наприкінці матчу пропустили два голи за дві хвилини і в підсумку поступилися 2:3.

"Це просто божевілля! Прохідний двір! Я вже втомився це терпіти! Як можливо програти цю гру? Мені в голову не вкладається. Я прошу захисників, щоб вони задумалися про відповідальність. Що відбувається, я не розумію. Гра цілком контрольована, ми мали вигравати, натомість програємо. Я цього не можу зрозуміти, ніколи не проходив через такі ситуації.

Олімпік – Карпати – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Коли є перемога – то всі виграють. А коли поразка – то винні тренер і гравці. Захисник має грати надійно. У нас три оборонці зростом 190 см кожен. А ми дозволяємо робити навіси і безперешкодно пробивати по воротах. Команда скільки матчів програла вдома? 7 матчів поспіль. Різні тренери очолювали команду. Завжди винні тренери? Тут треба кожному задуматися про відповідальність, яку ми несемо.



Треба викладатися на полі, вмирати. Не можна так програвати. А ми спимо", – цитує Фабрі офіційний сайт "зелено-білих".

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