toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЧЕЛСІ ЛЬВІВ - ДИНАМО МАРІУПОЛЬ - ШАХТАР

Львів – Динамо – 0:1 – відео гола та огляд матчу

22:15 247 Читать на русском
Львів – Динамо – 0:1 – відео гола та огляд матчу
Львів – Динамо – 0:1 – відео голів та огляд матчу

Динамо вдев'ятьох обіграло Львів. Дивіться відео голів та огляд матчу Львів – Динамо (0:1).

 
Микита Бурда 19’
Віталій Буяльський 24’
Томаш Кендзьора 75’
19’ Микита Бурда
24’ Віталій Буяльський
75’ Томаш Кендзьора

Динамо на виїзді здобуло важку перемогу над Львовом. Бурда був вилучений вже на 19-й хвилині, однак це не завадило динамівцям вийти вперед в рахунку. Буяльський елегантно перекинув голкіпера і цей гол став єдиним у зустрічі. Львів міг скористатись своєю чисельною перевагою, особливо коли Кендзьора також був вилучений з поля, але кияни втримали перемогу.

Завдяки цій перемозі Динамо продовжує відставати від Шахтаря на 7 очок у перегонах за золоті медалі, Львів залишається 6-м з перспективою поборотися за єврокубки.

Динамо перемогло Львів у меншості – 2 вилучення киян не завадили неймовірній перемозі

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Львів - Динамо Динамо Динамо Відеоновини Львів Львів УПЛ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
52
хв
Арсенал-Київ
17:00
Десна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук