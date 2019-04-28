Львів – Динамо – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Динамо вдев'ятьох обіграло Львів. Дивіться відео голів та огляд матчу Львів – Динамо (0:1).

Динамо на виїзді здобуло важку перемогу над Львовом. Бурда був вилучений вже на 19-й хвилині, однак це не завадило динамівцям вийти вперед в рахунку. Буяльський елегантно перекинув голкіпера і цей гол став єдиним у зустрічі. Львів міг скористатись своєю чисельною перевагою, особливо коли Кендзьора також був вилучений з поля, але кияни втримали перемогу.

Завдяки цій перемозі Динамо продовжує відставати від Шахтаря на 7 очок у перегонах за золоті медалі, Львів залишається 6-м з перспективою поборотися за єврокубки.

Динамо перемогло Львів у меншості – 2 вилучення киян не завадили неймовірній перемозі