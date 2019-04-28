Динамо перемогло Львів у меншості – 2 вилучення киян не завадили неймовірній перемозі

Львів програв київському Динамо 0:1 у 26-му турі чемпіонату України 2018/19. Рахунок і огляд матчу УПЛ читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Львів – Динамо на "Футбол 24", стартував о 19:30. Цікаво, що усі попередні дуелі цих клубів завершувались з однаковим рахунком 1:0. Тричі тріумфувало Динамо, зокрема, і в обох виїзних зустрічах. Львів же сенсаційно переміг у гостьовому матчі в першій частині поточного сезону. Кияни відстали від Шахтаря, який переміг Маріуполь, на 10 очок, тому зобов'язані були продовжувати свою переможну серію на виїзді до 6-и турів. Львів, до слова, не вигравав вдома вже 6 матчів УПЛ поспіль. Утім господарі не полишають надій на 5-е місце і вихід в ЛЄ, відстаючи від Маріуполя на 3 очки.

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Перший момент створив на 2-й хвилині Альваро, який на дриблінгу пройшов Миколенка і не влучив у ближній кут з меж штрафного. Та ж парочка стала героями іншого гострого епізоду. Альваро знову легко пройшов і подав, Циганков скинув під удар, а Ліпе пробив у нижній кут – Бущан, який неочікувано замінив Бойка у воротах, потягнув. З відвертою перевагою Львова пройшли перші хвилин 10. Шепелєв отримав відмінний пас з глибини, технічно обробив і заробив штрафний. Утім Циганков пробив у стінку.

Педро пройшов 4-х динамівців з центра поля. Бразильця ніхто не зміг зупинити, а Бурда лише ціною вилучення скосив суперника. Жахіття Микити, якого бразилець спочатку пройшов усередині поля, а потім перед штрафним. Розіграш стандарту виявився провальним – Бруно пробив дуже неточно. Буяльський забив на 24-й, і це було дуже вчасно. Шепелєв перехопив і втратив м'яч, Циганков підхопив і віддав ідеальний гольовий пас. Буяльський, який, схоже, перебував у мінімальному офсайді, майстерно перекинув воротаря. Ну, чим не Лео Мессі тут?

Педро з рикошетом від захисника потурбував Бущана. Ліпе замкнув дальню стійку, але суддя скасовує гол начебто через офсайд. Суперечливий епізод – ті ж сантиметри, що в моменті з голом Динамо, та й гравець господарів не брав безпосередньої участі в епізоді, хіба що арбітру здалось, що Борзенко завадив Кендзьорі вибити круглого. Кадар в останній момент встигає заблокувати удар Бруно – це вже не перша подібна розкішна гра Тамаша в обороні сьогодні!

Львів у 7 разів частіше влучав у ворота за перший тайм, але єдиний удар динамівців приніс їм таку потрібну перевагу. Господарі грали краще і до вилучення Бурди, проте клас киян приніс більше плодів.

По перерві захисник Шабанов замінив єдиного форварда киян Русина, і гра гостей в атаці почала виглядати значно цікавіше. Команда Хацкевича намагалась прориватись у третю зону через гострі розрізні передачі, і хвилин 10 це ставало справжнім випробовуванням для львів'ян. Утім із завершенням атак були все ті ж проблеми. Львів знову перехопив ініціативу. Ліпе організував атаку лівим флангом, Бруно завадив забити Кадар. Згодом уже Миколенко в останній момент випередив суперника, який вже заносив ногу для удару впритул.

Адамюк віддав блискучий дальній пас, Воронін скинув Педро, але бразилець пробив прямо в Бущана. Львів дуже подобається своєю різноманітністю в атаці. На 70-й Де Пена уже побіг святкувати дебютний гол за Динамо, однак забрався у відвертий офсайд. На 76-й трапився скандальний епізод. Кендзьора і Педро завелись на рівному місці. Бразилець кашу заварив, поляк кивнув опонента головою, а суддя вирішив дати червону лише динамівцю.

Андрієвський схопив за шию Педро, який вилетів за межі поля. Кадар показав йому, що не варто провокувати суддю, заспокоївши партнера. Кияни, навіть маючи на 2-х гравців менше, організували класну контру, яку зіпсував останній пас на Циганкова. Бруно дозволили пробити метрів з 7 – вище. На 85-й Бруно поцілив у поперечку, снаряд поскакав по каркасу воріт і вискочив за межі поля – нагадало баскетбол, коли м'ячик крутиться на дузі, але відмовляється залітати в кошик.

Де Пена проривався лівим флангом, однак пробив повз ворота. Кияни навіть удев'ятьох не відмовлялись від атак. Миколенко на високій швидкості вибігає в контру, та партнери просто не мають сил підтримати молодого лівого захисника гостей. Уже в компенсований час Пернамбуко класно пробивав у дев'ятку, проте Бущан неймовірним чином витягнув.

Динамо поступилось за ударами 17:3 (11:2 у площину воріт), однак втримало надважку перемогу і зберегло відставання у 7 балів від Шахтаря. Львів залишається 6-м з перспективою поборотися за єврокубки.