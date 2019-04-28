Олександрія – Зоря – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Зоря на виїзді обіграла Олександрію завдяки дублю Громова. Дивіться відео голів та огляд матчу Олександрія – Зоря (0:2).

Зоря на виїзді впевнено обіграла Олександрію. Головним героєм матчу став Артем Громов, який наприкінці першого тайму відкрив рахунок в матчі. В другому таймі Зоря продовжувала володіти ініціативою і на 62-й хвилині Громов оформив дубль та поставив крапку в матчі.

Таким чином, Зоря набрала 38 залікових балів, наблизившись до третього місця на відстань трьох перемог. У Олександрії в активі залишається 47 очок.

Зоря на виїзді впевнено перемогла Олександрію