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Олександрія – Зоря – 0:2 – відео голів та огляд матчу

20:39 209 Читать на русском
Олександрія – Зоря – 0:2 – відео голів та огляд матчу
Олександрія – Зоря – 0:2 – відео голів та огляд матчу / ФК Зоря

Зоря на виїзді обіграла Олександрію завдяки дублю Громова. Дивіться відео голів та огляд матчу Олександрія – Зоря (0:2).

 
Артем Громов 41’
Артем Громов 63’
41’ Артем Громов
63’ Артем Громов

Зоря на виїзді впевнено обіграла Олександрію. Головним героєм матчу став Артем Громов, який наприкінці першого тайму відкрив рахунок в матчі. В другому таймі Зоря продовжувала володіти ініціативою і на 62-й хвилині Громов оформив дубль та поставив крапку в матчі.

Таким чином, Зоря набрала 38 залікових балів, наблизившись до третього місця на відстань трьох перемог. У Олександрії в активі залишається 47 очок.

Зоря на виїзді впевнено перемогла Олександрію

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Зоря Зоря Олександрія Олександрія Олександрія - Зоря Відеоновини Артем Громов Артем Громов
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