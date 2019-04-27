Чорноморець – Ворскла – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Ворскла здобула вольову перемогу над Чорноморцем в матчі 26-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Ворскла перемогла Чорноморець в матчі 26-го туру Прем'єр-ліги та закріпилась на другому місці в другій шістці, набравши 33 очки.

Ворскла у компенсований час здобула вольову перемогу над Чорноморцем

Вже на 2-й хвилині ісландський нападник Вільхамссон розстріляв ворота полтавців, проте підопічні Віталія Косовського відповіли двома влучними ударами в кінцівці гри. Спочатку Васін реалізував пенальті, призначений за гру рукою. А вже у компенсований час курйозний автогол голкіпера одеситів Кожухаря приніс перемогу Ворсклі.