"Ми завалимося в роздягальню, дамо їм п**ди", – обурені фани Карпат поговорили з гравцями після поразки Олімпіку (18+)

Вболівальники львівського клубу висловили своє незадоволення футболом команди у програному виїзному матчі з Олімпіком.

Карпати вели в рахунку майже до кінця зустрічі, однак в останні 10 хвилин пропустили два голи та поступилися – 3:2. Як наслідок, львівський колектив опустився в зону перехідних матчів.

Олімпік у неймовірному стилі переміг Карпати та опустив львів'ян у зону перехідних матчів

Фани Карпат, які приїхали в Київ підтримати команду, були розчаровані таким підсумком і хотіли поговорити з футболістами. До гостьового сектору підійшли лише два гравці – капітан Андрій Нестеров і вінгер Олексій Гуцуляк.

Один з лідерів фан-руху Карпат сказав: "Андрію, розумію, що зараз команді ж*па, колективу нема. Але, пацани, грайте, будь ласка, останні матчі заради нас. Ми їздимо за вами, за вас переживаємо. Нам не байдужі Карпати. Я розумію, що вам також, вас в серці десь болить. Зіграйте, будь ласка, зберіться".

Андрій Нестеров апелював до того, що команда не є одним цілим, що не всі гравці переживають за результат.

"Бачиш, навіть ніхто підійти не може. Їм взагалі по***. Ті окремо, ті туди пішли. А винним хто буде? Я і він?" – каже Нестеров фанам, показуючи на Гуцуляка.

Олімпік – Карпати – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Вболівальники запевнили капітана, що до нього претензій немає, на відміну від деяких інших гравців. "Нестер, то ти скажи, ми завалимося в роздягальню, дамо їм п**ди, і вийдуть сюди", – лунає голос з сектора.

Завершилася розмова взаємними оплесками. Фани подякували Нестерову та Гуцуляку за гру, а футболісти – за підтримку.

Розмова фанів Карпат з футболістами: