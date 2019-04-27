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"Ми завалимося в роздягальню, дамо їм п**ди", – обурені фани Карпат поговорили з гравцями після поразки Олімпіку (18+)

19:49 1210 Читать на русском
"Ми завалимося в роздягальню, дамо їм п**ди", – обурені фани Карпат поговорили з гравцями після поразки Олімпіку (18+)
Вболівальники Карпат

Вболівальники львівського клубу висловили своє незадоволення футболом команди у програному виїзному матчі з Олімпіком.

9’ Геннадій Пасіч
83’ Максим Дегтярьов
84’ Матар Дійє
 
Франціско Ді Франко 36’
Крістіан Понде 54’
9’ Геннадій Пасіч
36’ Франціско Ді Франко
54’ Крістіан Понде
83’ Максим Дегтярьов
84’ Матар Дійє

Карпати вели в рахунку майже до кінця зустрічі, однак в останні 10 хвилин пропустили два голи та поступилися – 3:2. Як наслідок, львівський колектив опустився в зону перехідних матчів.

Олімпік у неймовірному стилі переміг Карпати та опустив львів'ян у зону перехідних матчів

Фани Карпат, які приїхали в Київ підтримати команду, були розчаровані таким підсумком і хотіли поговорити з футболістами. До гостьового сектору підійшли лише два гравці – капітан Андрій Нестеров і вінгер Олексій Гуцуляк.

Один з лідерів фан-руху Карпат сказав: "Андрію, розумію, що зараз команді ж*па, колективу нема. Але, пацани, грайте, будь ласка, останні матчі заради нас. Ми їздимо за вами, за вас переживаємо. Нам не байдужі Карпати. Я розумію, що вам також, вас в серці десь болить. Зіграйте, будь ласка, зберіться".

Андрій Нестеров апелював до того, що команда не є одним цілим, що не всі гравці переживають за результат.

"Бачиш, навіть ніхто підійти не може. Їм взагалі по***. Ті окремо, ті туди пішли. А винним хто буде? Я і він?" – каже Нестеров фанам, показуючи на Гуцуляка.

Олімпік – Карпати – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Вболівальники запевнили капітана, що до нього претензій немає, на відміну від деяких інших гравців. "Нестер, то ти скажи, ми завалимося в роздягальню, дамо їм п**ди, і вийдуть сюди", – лунає голос з сектора.

Завершилася розмова взаємними оплесками. Фани подякували Нестерову та Гуцуляку за гру, а футболісти – за підтримку.

Розмова фанів Карпат з футболістами:

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Головне Карпати Карпати Олімпік - Карпати Фанати Карпат Відеоновини Андрій Нестеров Андрій Нестеров Олексій Гуцуляк Олексій Гуцуляк
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