1. Сульшер знайшов щось особливе? Норвежець після жаху з Ліверпулем отримав ще один шанс. Втрачати було нічого, тому проти Тоттенхема пішли експерименти. МЮ на фоні чуток про Конте вийшов у схемі з трьома захисниками, а Роналду та Кавані сформували пару форвардів. Спрацювало! Надійність в обороні, точковий пресинг, вдала гра на просторі. Лінь Кріштіану без м'яча замаскував Кавані, а сам португалець зробив результат ефектним голом і асистом. Але радіти рано – в суперниках був слабкий у позиційних атаках Тоттенхем, який вже звільнив Ешпіріту Санту. Матчі з Аталантою та Манчестер Сіті дадуть кращу картину.

2. Баварія не реабілітувалася за виліт з кубка. Мюнхенці обіграли Уніон, навіть розгромили, але переконати в тому, щоб ганьба з Гладбахом була випадковістю, їм не вдалося. Проявилися ті ж біди: прості помилки під пресингом, позиційні провали захисників. У першому таймі Баварія мала перевагу, але Лєвандовскі забивав зі стандартів, а в другому Уніон грав на рівних з рекордмайстером. Погіршення гри припало на хворобу Нагельсманна. Цього тижня Юліан повертається на тренерський місток.

3. Ібрагімовіч допомагає Мілану тримати темп Наполі. У Серії А досі двовладдя – Мілан і Наполі збільшили гандикап до 7 пунктів. Неаполітанці вимучили перемогу над Салернітаною, провівши слабкий матч. У "россонері" також виникли труднощі, однак лише наприкінці зустрічі з Ромою, коли команда залишилася в меншості. А доти Мілан грав на порядок краще за суперника та контролював хід поєдинку. Перемогу приніс Златан, який красиво забив зі штрафного і заробив пенальті, а ще оформив гол + пас з офсайду і розганяв ледь не кожну гостру атаку. Вік – 40, відчувається як 25.

Мілан здолав Рому і залишився з Наполі на вершині Серії А – Ібрагімовіч вічно молодий, Моурінью не врятувала більшість

4. Челсі скористався осічками Ліверпуля та Ман Сіті. Лондонці дотиснули Ньюкасл – героєм став латераль Джеймс. Тухель на вершині АПЛ відірвався на три бали, адже конкуренти оступилися. Манчестер Сіті через помилки Ляпорта (в дебюті подарував гол, а перед перервою залишив команду в меншості) програв Крістал Пелас. Ліверпуль розписав нічию з прекрасним Брайтоном. У "чайок" 5-матчева безвиграшна серія, однак поєдинки проти Сіті і Ліверпуля тільки закріпили приємне враження від команди Поттера. А Клопп заслужено втратив очки – його хлопці були нічим не кращими. Епізодами важко було вгадати, де топ-клуб, а де скромний середняк.

5. Барселона звільнила Кумана, але не відчула смак перемоги перед Динамо. Кумана вже немає, а купа кросів залишилася. Каталонці домінували, але не здолали бідовий Алавес. І так вже не перший тиждень. На ігрову кризу та травми накладаються проблеми з менталітетом. Реакції на звільнення тирана не сталося. Далі виїзд в Україну та шанс перемогти вперше за два тижні. У Реала також не все гаразд перед другим матчем з Шахтарем, однак "вершкові" витиснули перемогу над Ельче та залишилися серед лідерів Ла Ліги. Героєм знову став Вінісіус – у нього дубль.

Koeman cuando llegó

Koeman cuando se va pic.twitter.com/a10W2efMRR — Emilio Sansolini (@EmilioSansolini) October 27, 2021

6. GOAT ще не освоївся на "фермі". Найкращий футболіст всіх часів мав розірвати так звану лігу фермерів, але третина чемпіонату позаду, а в Мессі жодної результативної дії. І загалом він не феєрить. Інша справа, що Лео мало грає через стан здоров'я. У поєдинку з Ліллем він провів лише тайм. Підстрахував інший аргентинець – Ді Марія голом і асистом вирвав перемогу над чинним чемпіоном. ПСЖ впевнено лідирує в Лізі 1, але поки що не виглядає сильною збалансованою командою ні з м'ячем, ні без нього.

7. Арсенал може грамотно витрачати. З "канонірів" роками сміються через невміння купувати гравців, але остання трансферна кампанія виглядає прекрасною. Вайт, Томіясу та Локонга закріпилися в основі, а 28-мільйонний Рамсдейл став справжнім сюрпризом. Він перетворюється в одного з найефективніших голкіперів АПЛ. Шикарна гра Аарона на лінії воріт (8 сейвів) зберегла для Арсенала перемогу над Лестером. Парируваний удар Маддісона піде в золоту колекцію ліги. Арсенал від початку осені не знає поразок і вже підібрався до зони ЛЧ.

8. Серія А гарантує пекельну боротьбу за топ-4. Ювентус, який в підсумку неодмінно має там опинитися, знову програв, пропустивши два від сина Сімеоне. "Стара синьйора" відстає від зони ЛЧ на 4 очки, а буксуванням Аллегрі сподіваються скористатися Рома, Аталанта, Лаціо та навіть Фіорентина. Їх всіх розділяє один бал. "Фіалки" у неділю легко розібралися з командою Коваленка. Маліновський завершив тур з іншими емоціями – його Аталанта вигризла нічию в Лаціо. І в Руслана, і в Гасперіні зараз не все вдається, однак бергамаски з переповненим лазаретом не падають нижче свого рівня.

9. Несподіваний переслідувач Баварії та Борусії. Баварія очолює Бундеслігу (який сюрприз!), Дортмунд відстає лише на одне очко (а це вже сюрприз, враховуючи кадрову катастрофу), а далі... ніколи не вгадаєте – Фрайбург! Команда неймовірного Крістіана Штрайха ще не програвала в цьому сезоні. Особливих фішок у грі Фрайбурга немає – просто збалансованіший футбол, ніж у середньому по Бундеслізі. Особливих зірок також – колектив тягнуть на собі трудяги Гюнтер і Гріфо. Трішки удачі та ефективність на стандартах (47% голів) – такий секрет успіху. Фрайбург щойно переїхав на нову арену і відсвяткував там перший тріумф. Наступного вікенду битва з Баварією.

Фіаско імені Сульшера, хворобливе Ель Класіко з ідеальним трансфером Реала та лихі "Люди в чорному" – огляд вікенду