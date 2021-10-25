Остання зупинка Сульшера

У центральному матчі вихідних на Туманному Альбіоні не вийшло боротьби. Манчестер Юнайтед фактично був знищений Ліверпулем у перші 45 хвилин. Манкуніанці пропустили чотири рази ще до перерви, а в другій половині капітулювали зі ще одним пропущеним м'ячем і вилученням Погба. "Червоні дияволи" виглядали такими безпорадними, що навіть породили версію про "злив" керманича команди Уле Гуннара Сульшера. Норвежець ще раніше довів неспроможність повернути Юнайтед на вершину АПЛ через брак тренерських ідей. Тепер він ще й втратив роздягальню. Здається, на Олд Траффорд настав час змін.

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Фіаско МЮ має і зворотній бік медалі – тріумф команди Юргена Клоппа. Мерсисайдці виглядали на полі довершеним механізмом німецького майстра. Головним же героєм "червоних" став Мохамед Салах. Єгиптянин не просто оформив хет-трик плюс асист у битві з найпринциповішим опонентом Ліверпуля. Він встановив та оновив низку досягнень, а найголовнішим серед них стало побиття рекорду легенди Челсі Дідьє Дрогба. Тепер саме "Фараон" є найкращим бомбардиром-африканцем в історії Прем'єр-ліги. Салах тепер має в активі 107 м'ячів у чемпіонаті (показники Дрогба зупинилися на позначці 104 голи). Із такою формою єгипетського нападника та інших лідерів Ліверпуль може піти у відрив ще до від'їзду Салаха, Мане, Кейта на Кубок Африки. Та поки конкуренти не відстають. Челсі ледь не на другій передачі знищив Норвіч (7:0) навіть без травмованих Лукаку та Вернера, а Манчестер Сіті не без зусиль розібрався із симпатичним Брайтоном (4:1).

Невеселі "Люди в чорному" по-італійськи

Повернення до Серії А влітку низки зіркових тренерів неабияк загострило інтригу в чемпіонаті. Ось і в 9-му турі чемпіонату відразу два матчі отримали статус центральних. Протистояння Інтера та Ювентуса – традиційна битва, що давно отримала звання Всеіталійського дербі. Обидва колективи важко стартували в новому сезоні, тож збиралися відновити власний авторитет в очному протистоянні. "Нерадзуррі" злагоджено діяли в обороні та повели в рахунку зусиллями Джеко. Юве додав після перерви і змарнував реальні нагоди забити заслужений гол. Натомість нічию туринці вирвали "стараннями" арбітра Мауріціо Маріані. Він після повтору призначив сумнівний пенальті у ворота міланців за фол Дюмфріса, хоча перебував поруч із інцидентом і характерним жестом тоді закликав грати далі. Бурхливі протести Сімоне Індзагі обернулися лише вилученням алленаторе.

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"Відзначився" і рефері двобою Роми та Наполі Давіде Масса. Він проігнорував імовірний фол Крістанте на Ангісса в штрафному майданчику римлян (навіть не скористався послугами VAR), потім проґавив небанальний розіграш кутового неаполітанців (зафіксував порушення правил, якого не було), а на десерт теж дістав із кишені червону картку. До того ж, двічі, вилучивши і Жозе Моурінью, і Лучано Спаллетті. Останній у післяматчевому коментарі зізнався, що побачив "червоне світло" за некримінальну оцінку суддівства Масси в дусі "Усе ж це було добре". А ще ж у матчі проти Удінезе на вилучення нарвався керманич Аталанти Джан П'єро Гасперіні. На фоні суддівського свавілля якось відійшло на задній план, що дует лідерів – Наполі та Мілан – пішли в 7-очковий відрив. Стане неймовірно прикро, якщо на долю Скудетто вирішальний вплив знову матиме некваліфікований арбітраж.

Нездорове Ель Класіко

Головна вивіска вихідних мала іспанське походження. Барселонський Камп Ноу приймав чергове Ель Класіко. Та вперше за багато років класичне протистояння Прімери мало безумовного фаворита – Реал. Фінансові, а за ними – кадрові й ігрові проблеми фактично відкинули "блаугранас" у другий ешелон місцевих грандів. Якщо б довелося описати гру Барси проти "вершкових" одним словом, то найкраще підійде влучно підібраний каталонським виданням Diario Sport термін "імпотенція".

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Барселона навіть на фоні ще сируватої команди Карло Анчелотті виглядала кепсько. Мадридці цілком могли забити більше, та зупинилися на двох м'ячах. Гол Агуеро в доданий арбітром час – слабка втіха для фанатів, які вже готові бунтувати проти Рональда Кумана. Натомість Реал в Ель Класіко яскраво "показав лицем" свій головний трансфер літа. Девід Алаба – ідеальне втілення проекту "галактікос". Оборонець відібрав м'яч біля власних воріт і розкішним пострілом завершив гольову атаку "вершкових". Очікуваний прогрес мадридців під час сезону насправді залишає Сосьєдаду, Севільї та Атлетіко обмаль шансів на титул.

Інша Європа

У французькій Лізі 1 ПСЖ не зміг підібрати ключів до воріт Марселя у Ле Класік (0:0), але залишився безумовним лідером першості. У парижан 28 очок в активі, а другим іде Ланс (21 пункт).

Класичне протистояння відбулося і в Нідерландах. Та боротьби не вийшло й тут. Аякс на домашній арені просто знищив ПСВ, відвантаживши ейндховенцям п'ять голів. Звичний герой – Душан Тадіч (1 гол, 2 асисти).

А в Португалії синхронні перемоги оформили всі три гранди. Бенфіка з Романом Яремчуком у старті мінімально здолала Візелу, забивши гол аж на 90+8-й хвилині. Натомість Порту впевнено переграв Тонделу (3:1) завдяки хет-трику Мехді Таремі. Зате Спортінгу перемогу знову забезпечив Себастьян Коатес – досвідчений центрбек забив Морейренсе в дебюті гол, що став єдиним.

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