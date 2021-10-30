Вінісіус перед Шахтарем влаштував феєрію – відеоогляд матчу Ельче – Реал – 1:2
18:10 - Читать на русском
Мадридський Реал обіграв Ельче в рамках 12-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд мату на "Футбол 24".
завершено
63’ Рауль Гуті
86’ Пере Мілья
Жуніор Вінісіус 22’
Жуніор Вінісіус 73’
22’ Жуніор Вінісіус
63’ Рауль Гуті
73’ Жуніор Вінісіус
86’ Пере Мілья
Вже у середу Реалу приймати Шахтар в рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Карло Анчелотті дав можливість відпочити лідерам. Зокрема, на матч не поїхав Карім Бензема. Номінально його замінив Маріано Діас, але героєм став інший гравець.
Реал перед Шахтарем переграв Ельче і очолив таблицю Прімери – Вінісіус став героєм
Вінісіус Жуніор, який двічі забивав на НСК Олімпійський, сьогодні також оформив дубль, принісши Реалу перемогу та лідерство у таблиці. Цікаво, що у бразильця вже 7 голів в рамках Прімери. Це більше, ніж за два попередні сезони сумарно.
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