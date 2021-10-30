Вже у середу Реалу приймати Шахтар в рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Карло Анчелотті дав можливість відпочити лідерам. Зокрема, на матч не поїхав Карім Бензема. Номінально його замінив Маріано Діас, але героєм став інший гравець.

Реал перед Шахтарем переграв Ельче і очолив таблицю Прімери – Вінісіус став героєм

Вінісіус Жуніор, який двічі забивав на НСК Олімпійський, сьогодні також оформив дубль, принісши Реалу перемогу та лідерство у таблиці. Цікаво, що у бразильця вже 7 голів в рамках Прімери. Це більше, ніж за два попередні сезони сумарно.