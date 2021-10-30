Роналду оформив гол+пас – відеоогляд матчу Тоттенхем – Манчестер Юнайтед – 0:3
22:46 - Читать на русском
Тоттенхем поступився Манчестер Юнайтед в рамках 10-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
Едінсон Кавані 64’
Маркус Рашфорд 86’
64’ Едінсон Кавані
86’ Маркус Рашфорд
Уле Гуннар Сульшер зумів бодай тимчасово присоромити критиків, яскравою перемогою перервавши безвиграшну серію із чотирьох матчів поспіль в рамках чемпіонату. Тоттенхем не мав жодних шансів.
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Головним героєм протистояння став Кріштіану Роналду. Португалець відкрив рахунок наприкінці першого тайму, а у другій половині вишуканим асистом допоміг забити Едінсону Кавані.
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