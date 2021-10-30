Третій тур за тиждень – здається, саме насичений календар був основною причиною відсутності Маліновського у стартовому складі. Українець розпочав на лаві запасних, як і конкурент з Росії – Міранчук. Деякі італійські медіа анонсували відпочинок нашого хавбека перед важливою зустріччю з МЮ у Лізі чемпіонів, мовляв, без ротацій на цьому відрізку не обійтися.

Аталанта – Лаціо: онлайн-трансляція матчу Серії А – Маліновський у запасі

Лаціо розпочав активніше. Команда, що виконує найбільше коротких передач у Серії А, послідовно дотримувалася власного стилю. Це почерк Мауріціо Саррі, який очолив “орлів” минулого літа. Щоправда, римляни контролювали сферу без особливого просування вперед. Прекрасний пресинг команди Гасперіні на чужій половині поля щонайменше двічі за стартові 10 хвилин призводив до небезпеки біля воріт Рейни. У обох випадках Сапата якось незграбно намагався обігрувати.

Аталанта швиденько перехопила ініціативу, тоді як гості повністю перейшли на контратаки. Бергамаски діяли широко, з традиційно мобільними фулбеками, проте у фінальній третині були проблеми. Можливо, не вистачало Маліновського, який дуже добре комбінує з тим же Сапатою. Лаціо терпів і таки дочекався власного шансу. Катальді розрізав оборону Аталанти передачею з глибини, удар Іммобіле парирував Муссо, а Педріто залишалося влучити у порожні ворота – 1:0 вже на 18-й хвилині.

Після пропущеного м’ячі господарі трохи здулися. Традиційно мобільні фулбеки Гасперіні здебільшого шукали Сапату, який майже завжди мав двох опікунів. У Ілічіча – багато технічного браку: то перетримає, то помилиться на рівному місці. В середині першого тайму Лаціо міг забивати вдруге. Після подачі з кутового м’яч відскочив до Феліпе Андерсона, бразилець приклався метрів з 10-ти, але влучив у захисника – небезпечний і водночас слабкий рикошет рятує “Богиню”.

Лаціо повинен був йти на перерву з мінімальною перевагою, але один з найкращих форвардів Серії А знову сказав своє слово. Під свист розчарованих трибун Сапата увірвався до штрафного гостей і невідпорно вгатив у дальній – 1:1. Дещо нелогічний гол зводить нанівець ігрову перевагу “орлів” у стартові 45 хвилин.

Фройлер у дебюті другої половини потужно стріляє здалеку – Рейна на місці. Підопічні Саррі одразу ж відповідають гольовим моментом. Господарі знову загубили Іммобіле, який з кількох метрів б’є прямісінько у кіпера. Гра на зустрічних курсах подобається уболівальникам. Руслан Маліновський виходить замість Пашаліча на 59-й. Українець отримав від Гасперіні понад півгодини.

Іммобіле зовсім трішки забракло, аби встигнути на класний пас Ловато. У дзеркальній атаці Сапату випереджає Рейна. Руслан найчастіше шукає колумбійця, але це все передачі у боротьбу. Зрештою, українцеві довірили штрафний – нехитрий удар приймає на себе стінка. Іммобіле виправляється після кількох супершансів. Чемпіон Європи упевнено завершує триходівку за участі Педро і Башіча. Останній записує собі до активу асист.

Мурієль дивовижно промахується з лінії штрафного. Рейна був безсилий, провівши поглядом сферу, яка у лічених сантиметрах розминулася з ближньою стійкою. Маліновський старається, але цього замало. Саме українець марнує вбивчий момент на 90+1. Ніким не прикритий Руслан завершує красиву комбінацію ударом у бокову сітку. І все ж Аталанта рятується. Маліновський подає, Деміраль головою продовжує на дальню, а де Рон вириває очко!

У підсумку Аталанта залишається п'ятою (19 очок), а Лаціо – 6-й (18). Фантастична розв'язка у Бергамо.