Барселона не змогла дотиснути Алавес в рамках 10-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Каталонці продовжили втрачати очки. Тепер уже без Рональда Кумана на тренерському містку. Серхіо Бархуан дебютував проти одного із аутсайдерів, але перемогти не вдалося. Нова спроба буде вже за два дні в Києві проти Динамо.

Барселона у першому матчі без Кумана не обіграла Алавес – шедевр Депая, нові втрати лідерів перед Динамо

Барселона справді була активнішою. Однак давні проблеми з реалізацією знову дали про себе знати. То й же Мемфіс Депай забив шедевральний гол, а от набагато кращі нагоди змарнував. Водночас Алавес мав лише один по-справжньому гольовий шанс і витиснув з нього максимум.