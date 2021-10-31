Коваленко зберігає місце в основі Спеції. Матч проти Фіорентини став четвертим поспіль в стартовому складі. Позиція українця не змінюється – правий опорник у схемі 4-2-3-1. Однак сьогодні його обов'язки відрізнялися від звичних. Проблема в дуже сильному супернику. Салернітана, Сампдорія, Дженоа – один рівень, Фіорентина – зовсім інший.

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"Фіалок" очолює колишній тренер Спеції Вінченцо Італьяно. Він будує у Флоренції стильний футбол з акцентом на володіння. У поєдинку зі Спецією його ідеї постали у всій красі. Фіорентина возила гостей, комбінувала і створювала момент за моментом. Сотттіль класно загострював справа, Бірагі, Сапонара і Кастровілі розігрували зліва, Влаховіч завершував.

Тотальне домінування Фіорентини. В таких умовах сильні сторони Коваленка не помітні, а слабкі навпаки виходять на перший план. Йому було дуже складно. Віктор вкрай рідко зустрічався з м'ячем, а коли зустрічався, то перебував під тиском і мусив просто пасувати назад (у першому таймі 11 з 12 передач віддав назад).

Коваленку багато доводилося працювати на оборону, а робота українця без м'яча в Спеції досі далека від ідеалу. Вітя не завжди встигав перекривати зони, не завжди щільно грав з опонентами. Фіорентина до перерви завдала 18 ударів, третину з них – з 14-ї зони (зона відповідальності Коваленка).

Спецію довгий час рятував голкіпер – Проведель у першому таймі здійснив 6 сейвів. Фіорентина забила лише на 44-й хвилині з пенальті: Г'ясі зіграв рукою, Влаховіч виконав вирок. Тьягу Мотта у перерві зробив потрійну заміну, але не зняв з гри Коваленка. Навпаки перевів українця ближче до чужих воріт, випустивши в опорну зону Салу.

Перестановки від Мотти принесли користь – Спеція налагодила контроль м'яча та вирівняла гру. Однак відповідь Італьяно була ще ефективнішою. Наставник "фіалок" випустив Одріосолу, який миттєво зробив результат. Альваро здійснив рейд правим краєм, обігрався з Сапонарою (шикарний пас п'ятою) і асистував Влаховічу. А потім міг забивати й сам.

Спеції довелося розкриватися, чим майстерно скористалася Фіорентина. Спрацювала ще одна заміна Італьяно. Кальєхон, щойно вийшовши на поле, викотив Влаховічу на хет-трик. Кремезний серб гарантував Фіорентині перемогу, 3 очки та сьоме місце в таблиці (від зони ЛЧ лише один пункт). Спеція після цього фіаско опустилася в зону вильоту.

Віктор Коваленко став найкращий польовим гравцем Спеції в матчі. Оцінка від SofaScore – 6.9. Тільки воротар Проведель отримав більше. Статистика в українця дійсно непогана: 2 перехоплення, 2 відбирання, 1 заблокований удар, 100% виграних єдиноборств. Але варто зазначити, що статистичні портали не можуть врахувати позиційні помилки.

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