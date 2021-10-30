Чергова перемога Арсенала і божевільний сейв Ремсдейла у відеоогляді матчу проти Лестера – 2:0
17:35 - Читать на русском
Лестер поступився Арсеналу в рамках 10-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд мату на "Футбол 24".
завершено
Габріел 5’
Еміль Сміт-Роу 18’
5’ Габріел
18’ Еміль Сміт-Роу
Гості дуже швидко отримали перевагу. Вже на 5-й хвилині Габріел замкнув подачу з кутового, а невдовзі Сміт-Роу подвоїв перевагу. Лестер намагався відповідати, але Ремсдейл діяв бездоганно. Як от у моменті після удару Меддісона зі штрафного.
Арсенал впевнено переміг Лестер і впритул наблизився до зони Ліги чемпіонів
Завдяки цій перемозі Арсенал зумів набрати 17 очок і лише через гірші додаткові показники не піднявся у зону Ліги чемпіонів. У Лестера залишилося 14 пунктів та 10-та позиція.
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