Лестер поступився Арсеналу в рамках 10-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд мату на "Футбол 24".

Гості дуже швидко отримали перевагу. Вже на 5-й хвилині Габріел замкнув подачу з кутового, а невдовзі Сміт-Роу подвоїв перевагу. Лестер намагався відповідати, але Ремсдейл діяв бездоганно. Як от у моменті після удару Меддісона зі штрафного.

Арсенал впевнено переміг Лестер і впритул наблизився до зони Ліги чемпіонів

Завдяки цій перемозі Арсенал зумів набрати 17 очок і лише через гірші додаткові показники не піднявся у зону Ліги чемпіонів. У Лестера залишилося 14 пунктів та 10-та позиція.