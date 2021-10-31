Успіхи Мілана невипадкові

Мілан підійшов до туру одним з двох лідерів Серії А. За 10 матчів чемпіонату "россонері" втратили лише два очки, хоча й не виглядали ідеальною командою без слабких місць. Гра з Ромою мала стати перевіркою, адже Моурінью отримував зручні умови – можливість зіграти на контратаках, використовуючи свою козирі у перехідних фазах.

Матч пішов за прогнозованим сценарієм. Мілан встановив контроль над м'ячем, а Рома вичікувала зручних ситуацій. Однак рівної боротьби не вийшло. Гості класно комбінували, розвиваючи швидкі атаки. Вже в дебюті Кессьє та Леау могли виводити Мілан вперед – забракло влучності. А Рома запропонувала занадто мало конструктиву. Можна згадати тільки неточні удари Пеллегріні.

Беннасер контролював центр поля, Калабрія розривав фланг, К'яер виконував шикарні передачі з глибини. Мілан забив зі штрафного завдяки генію Ібрагімовіча, але той гол повністю випливав з картини зустрічі. Команди пішли на перерву з мінімальною перевагою "россонері", але рахунок 0:2 був би значно логічнішим. Гості забили другий, але там в Ібри був офсайд.

Ібрагімовіч забив Ромі хитрим ударом зі штрафного і відзначив два приголомшливі ювілеї

Ібрагімовіч – це сила

Вже в другого таймі Мілан закріпив перевагу. Рома вийшла налаштованою на боротьбу (Моурінью випустив замість Мхітаряна юного Афена-Г'яна), спробувала контролювати м'яч, додала в агресії. Але господарів знову вистачило хвилин на десять.

Чергове закидання К'яера на Ібрагімовіча завершилося голом. Златан втік від суперників і майстерно переграв голкіпера, але знову офсайд. Через декілька миттєвостей швед ще раз увірвався у штрафний майданчик і впав у боротьбі з Ібаньєсом. Кессьє впевнено реалізував пенальті.

Златан сьогодні герой. Розкішний гол зі штрафного у першому таймі та зароблений пенальті в другому. Ібра неймовірно корисний для Мілана. І не тільки окремими проблисками геніальності. Він повністю інтегрований у гру команди. Дуже активно підігрує, бере участь ледь не в кожній атаці, віддає розумні передачі на загострення. Златану – 40. Геній.

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Інтрига ожила, але Рома не врятувалася

Мілан заспокоївся після другого гола, Ібрагімовіч на 57-й хвилині пішов з поля, а ще через 10 хвилин Тео Ернандес залишив команду в меншості. З'явилися надії на інтригу. Жозе Моурінью кинув у бій всі сили – випустив Ель-Шаараві, Переса та Шомуродова.

Рома заграла краще, потужніше, але стовідсоткових моментів все одно не створювала. З дальніми ударами Переса, Афена-Г'яна та Ель-Шаараві без проблем впорався голкіпер. А подачі зі стандартів чомусь завершував Дзаньйоло – звичайно, невдало.

Мілан наприкінці зустрічі сів дуже глибоко і думав тільки про оборону. Статистика ударів після вилучення – 16:0 на користь "вовків". Тотальне домінування Роми. Навала. Господарі відквитали один гол зусиллями Ель-Шаараві і випрошували пенальті. Зрівняти рахунок все ж не вдалося.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Мілана, який набрав 31 очко та наздогнав Наполі на вершині Серії А. Рома з 19 очками йде на четвертому місці в зоні Ліги чемпіонів.

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