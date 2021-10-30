Крістал Пелас сенсаційно обіграв Манчестер Сіті в рамках 10-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Вже на старті зустрічі Вілфрід Заха шокував Етіхад, відкривши рахунок. Господарі упродовж першого тайму так і не оговталися, а перед перервою ще й меншості залишилися. Емерік Ляпорт отримав пряму червону.

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У другій половині, здавалося, Ман Сіті відігрався, але у Габі Жезуса був зафіксований офсайд. Зрештою, наприкінці гри Конор Галлахер вдруге змусив капітулювати Едерсона, знявши усі питання про переможця.