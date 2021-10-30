Манчестер Сіті – Крістал Пелас – 0:2 – відео голів та огляд матчу
20:34 - Читать на русском
Крістал Пелас сенсаційно обіграв Манчестер Сіті в рамках 10-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
Вілфрід Заха 6’
Конор Галлахер 88’
6’ Вілфрід Заха
88’ Конор Галлахер
Вже на старті зустрічі Вілфрід Заха шокував Етіхад, відкривши рахунок. Господарі упродовж першого тайму так і не оговталися, а перед перервою ще й меншості залишилися. Емерік Ляпорт отримав пряму червону.
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У другій половині, здавалося, Ман Сіті відігрався, але у Габі Жезуса був зафіксований офсайд. Зрештою, наприкінці гри Конор Галлахер вдруге змусив капітулювати Едерсона, знявши усі питання про переможця.
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