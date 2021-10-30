Уніон Берлін поступився Баварії в рамках 10-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Мюнхенці хотіли реабілітуватися за ганебний виліт з Кубка Німеччини, та й з Уніоном були давні рахунки. У минулому сезоні берлінці стали єдиною командою, яка не програла Баварії в рамках чемпіонату.

РБ Лейпциг у доданий час втратив перемогу над Айнтрахтом, Баварія розгромила Уніон, реабілітувавшись за виліт з Кубка

У підсумку чинні чемпіони відвантажили супернику п'ять м'ячів, а відквитати дозволилb лише два.