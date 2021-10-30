Уніон Берлін – Баварія – 2:5 – відео голів та огляд матчу
21:47 - Читать на русском
Уніон Берлін поступився Баварії в рамках 10-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
43’ Ніко Ґісельман
65’ Джуліан Райєрсон
Лерой Сане 35’
Кінгслі Коман 61’
Томас Мюллєр 80’
35’ Лерой Сане
43’ Ніко Ґісельман
61’ Кінгслі Коман
65’ Джуліан Райєрсон
80’ Томас Мюллєр
Мюнхенці хотіли реабілітуватися за ганебний виліт з Кубка Німеччини, та й з Уніоном були давні рахунки. У минулому сезоні берлінці стали єдиною командою, яка не програла Баварії в рамках чемпіонату.
РБ Лейпциг у доданий час втратив перемогу над Айнтрахтом, Баварія розгромила Уніон, реабілітувавшись за виліт з Кубка
У підсумку чинні чемпіони відвантажили супернику п'ять м'ячів, а відквитати дозволилb лише два.
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