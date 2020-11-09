1. Гвардіола позбавив Клоппа лідерства. Звучить круто, але перемогти не вдалося, а сам Манчестер Сіті застряг у середині таблиці. "Містяни" в останніх 5 турах забивають лише по одному голу, та й створюють не набагато більше (1,4 xG на матч). Реалізований пенальті та дубль Жезуса (хоча критика Габі зайва – перед тим він зробив гол з нічого) могли сповна виправдати обережну тактику проти Ліверпуля. А так Пеп йде на міжнародну перерву під розмови про проблеми з атакою в його команди. Нонсенс. Типовий 2020-й. Ліверпуль розписав позитивну для себе нічию на Етіхаді, але осад залишився. Трент травмувався, а одночасна поява Жоти та Фірміно не вразила.

Манчестер Сіті – Ліверпуль: взаємовигідна нічия з ноткою жалю для "містян", конкурент Зінченка знову не дає йому шансів

2. Саутгемптон потролив Трампа, але повторив його долю. "Святі" викликають чисте захоплення, невпинно прогресуючи вже рік. Ральф Хазенхюттль зберіг роботу після 0:9 та сповна скористався другим шансом. Топовий пресинг вивів Саутгемптон на вершину АПЛ навіть без Інгза. "Stop the count", – потролив клуб 45-го президента США в п'ятницю, однак у неділю також змушений був відступити. Спершу лідерство захопив Тоттенхем, вигризши мінімальну перемогу у Вест Брома. Атака Бейл-Кейн-Сон виглядала слабенько, але Харрі врятував дупу Моурінью. А через пару годин на перше місце піднявся Лестер – Варді достатньо було забити лише один з двох пенальті.

3. На німецькому фронті без змін. У Дортмунді яскрава команда з сяючими зірочками, а лідер Бундесліги – в Мюнхені. Der Klassiker подарував топовий футбол і прогнозований підсумок. Борусія знову на рівних протистояла гегемону, але знову мінімально поступилася. Не допомогла "джмелям" травма їхнього ката – Кімміх так зупиняв Холанда, що довелося рано піти з поля, оголивши опорну зону, а потім лягти під ніж. Ерлінг на пару з Ройсом і VARом перестріляли Лєвандовскі (17-й гол у ворота свого колишнього клубу), проте не реалізували й половини своїх моментів. А партнери підстрахували Роберта й традиційно перекрили недоліки в обороні потужною атакою.

Борусія Д – Баварія: шоу зі звичним фіналом, Холанд і Ройс мало допомогли магу, руки геть від Фавра, позитив для України

4. Не "классікером" єдиним – Бундесліга розкішна. Яким би класним не був центральний матч, а найефектніше дійство німецьких вихідних (можливо, і всього сезону) відбулося в Леверкузені. Марко Розе та Петер Бос видали футбол на зустрічних курсах з божевільним пресингом в обидва боки. Борусія М ні на грам не розслабилася після погрому Шахтаря та видала черговий грандіозний матч. Програли "жеребці" лише через погану реалізацію та фейли надійного Зоммера. Байєру пощастило, але це не скасовує розкішні перфоманси Аларіо та 17-річного Вірца. Туга за Хаверцем і Фолландом потроху згасає? "Кожен, хто любить футбол, мусить подивитися цей матч, адже це був футбол у найкращому його прояві", – підсумував битву Бос. "Скорпіон" від Лазаро – це мистецтво. Хоча Анхеліньо готовий посперечатися.

5. Арбітри не впізнали Реал у рожевому? Мадрид розгромно програв Валенсії, пропустивши три голи з пенальті – всі вироки виконав Солер (один не з першої спроби). Безумство! Всі ж переконані, що судді допомагають королівському клубу, а тут таке "свавілля". Захисники Реала не залишили арбітрам варіантів: Васкес виставив руку в штрафному, Рамос взагалі підбив нею м'яч, а Марсело завалив перед воротами Гомеса. А ще рефері зарахував неоднозначний автогол Варана: по-перше – не видно, чи м'яч перетнув лінію; по-друге – на початку атаки був фол. Якщо оцінювати суто гру – Реалу бракувало Каземіро та Азара, але на розгром він не награв.

Валенсія знищила Реал завдяки трьом пенальті та автоголу: (не)заслужений розгром, історичний матч і кінець Марсело

6. Златан бив втричі частіше за Кріша – спіткнулися обоє. Мілан лідирує в Серії А, точніше – Ібрагімовіч лідирує в Серії А. Гра "россонері" заточена під шведа, який у свої 39 забиває в кожному матчі чемпіонату. Навіть рекорд Шевченка не встояв – Златан відзначився у 7 матчі Серії А поспіль, врятувавши Мілану нічию з Вероною. Для гола йому знадобилося 14 ударів за гру! Більшість команд силами всіх гравців не змогли стільки набрати. Що команди – сам Роналду настріляв втричі менше, а він не оминає жодної можливості розрядити гармату. Цього вікенду португалець забив лише раз, внаслідок чого Ювентус втратив два очки проти вимученого травмами, коронавірусом і скандалами Лаціо.

7. Фернандеш знову тягне МЮ з дна, Челсі знайшов свого Бруну, Арсенал знайшов розгром. Провальний початок листопада посилив чутки про відставку Сульшера. Перемога над Евертоном виглядала життєво важливою – забезпечив її Бруну Фернандеш (дубль і асист під дебютний гол Кавані). Наскільки ж МЮ залежний від свого лідера... Суботній успіх Челсі проти Шеффілда також організувала одна людина – Хакім Зієш. Він започаткував перший гол, створив два наступні та віддав ще 4 передач під удар. Втрачена 5-матчева "суха" серія не зіпсувала Челсі свята. Арсенал цього вікенду єдиний серед грандів програв – розгром від Астон Вілли, яка зараз більше виглядає грандом, ніж сам Арсенал.

8. Сенсаційні баски беруть Іспанію, яка Барса без Мессі, а Атлетіко чатує. У переможному матчі з Бетісом Рональд Куман показав дві Барселони: до перерви – агресивний пресинг, після перерви – Мессі. Контраст на персоні Лео разючий, адже поки його не було, команда показувала розвиток в рамках тренерської ідеї, а не працювала навколо генія. Але голи не залітали – Грізманна вже просто шкода. Аргентинець вийшов на другий тайм і повернув стару-добру Барсу останніх років, у якій він робить результат. Гранди буксують, а Атлетіко єдиним в Іспанії йде без поразок. Бомбезний Феліш (дубль + асист) у суботу розгромив Кадіс. Очолює Прімеру Реал Сосьєдад – баски вже без Едегора, але з Давідом Сілвою. Першу скрипку там грає Оярсабаль. Протягом минулого тижня Сосьєдад обіграв АЗ і Гранаду із загальною статистикою ударів 47:5.

Барселона – Бетіс: Мессі отримав відпочинок після Динамо і за тайм перевернув гру, Грізманн знову змарнував шанс

9. Маліновський не скористався шансом, Мхітарян на коні. Лідер збірної України отримав винагороду та потрапив у стартовий склад на топ-матч з Інтером. Продовжити серію хороших виступів Руслану, на жаль, не вдалося. До того ж його конкурент забив рятівний для Аталанти гол. У Конте – одна перемога за 8 останніх матчів у всіх турнірах при нормальній грі. Невезіння чи проблеми Конте? Дискусії посилюються. Рома та Наполі використали осічки інших грандів і застрибнули в зону ЛЧ. Фонсека виїхав на Мхітаряні – екс-бомбардир Шахтаря оформив хет-трик проти Дженоа. Для Гаттузо результат на полі Болоньї зробили нові зірки – Лосано та Осімхем. Наполі на відстані 3 очок від лідера, однак Ріно каже припинити всі розмови про скудетто.

10. Паризький лазарет забитий під зав'язку. Ді Марія розбив Ренн, а ПСЖ відірвався від конкурентів на 5 очок, тому Неймар і Мбаппе можуть спокійно лікуватися. Втім, епідемія травм у клубі переходить всі межі – за підсумками вікенду вилетіли ще 4 гравці. Зараз в лазареті перебуває 12 футболістів команди Томаса Тухеля. ПСЖ недосяжний для Ліона, який завдяки красивим голам виграв ронське дербі, продовживши серію поразок Сент-Етьєна до шести турів.