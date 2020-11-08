РБ Лейпциг розгромив Фрайбург у матчі 9-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу РБ Лейпциг – Фрайбург.

РБ Лейпциг вийшов вперед у першому таймі, коли Конате замкнув скидку Мукієле після розіграшу штрафного. У другій половині "бики" подвоїли перевагу завдяки реалізованому пенальті Забітцера. Ефектну крапку поставив Анхеліньо, класним ударом зі штрафного поціливши у ближню дев'ятку.

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Завдяки цій перемозі РБ Лейпциг набрав 16 очок та продовжує переслідувати Баварію у боротьбі за перше місце, Фрайбург з 6 пунктами залишився чотирнадцятим.

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