Наставник манкуніанців заборонив трьом виданням ставити запитання на пресконференції, розкритикувавши "нешанобливий" характер їхніх репортажів після перемоги його команди в серії пенальті над Ковентрі (3:3, по пенальті – 4:2) у півфіналі Кубка Англії.

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Як інформує Daily Mail, напередодні суботнього матчу 35-го туру АПЛ проти Бернлі Ерік Тен Хаг не став відповідати на запитання журналістів від The Sun, Manchester Evening News і The Mirror. Варто зауважити, що у грудні Манчестер Юнайтед вже конфліктував з представниками ЗМІ за інсайди про команду та нідерландця.

Манкуніанці наразі перебувають на шостому місці з 53 очками. Від зони єврокубків Манчестер Юнайтед відстає на сім очок.

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