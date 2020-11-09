Кімміх вилетів до кінця року – зірка Баварії пропустить матч з Україною і завершення групового етапу Ліги чемпіонів
Баварії слід готуватися до тривалої відсутності хавбека Йозуа Кімміха.
Вчора 25-річному німцю успішно зробили операцію на меніску, інформує офіційний сайт клубу.
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Лікарі Баварії очікують, що Кімміх повернеться у січні наступного року. Таким чином, зірковий півзахисник не допоможе збірній Німеччині у листопадових матчах, серед яких важливий поєдинок проти України в Лізі націй (14 листопада). Баварії також доведеться обходитись без ключового гравця у Бундеслізі та трьох останніх турах групового етапу ЛЧ.
Додамо, що у поточному сезоні Кімміх провів за мюнхенців 11 матчів у всіх турнірах, забив 3 голи і віддав 7 результативних передач.
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