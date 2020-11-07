Флагмани німецького футболу підійшли до очної зустрічі з однаковою кількістю очок на вершині Бундесліги (Лейпциг перед матчем встиг обійти обох). У трьох попередніх "классікерах" в рамках чемпіонату Борусія не забила жодного гола, хоча протягом цього року двічі дала Баварії гідний бій.

Дортмунду сьогодні було дуже важливо не програти, щоб здобути впевненість у перегонах з найкращою командою світу. Шанси господарів покращувало те, що мюнхенці приїхали ослабленими: Павар і Девіс травмовані, а Зюле і Зіркзее здали хибнопозитивні тести на коронавірус.

Баварія перестріляла Борусію в яскравому Суперкубку Німеччини – Кімміх знову підписує Дортмунду вирок

Команди зі стартовим свистком поринули в інтенсивний футбол. Вже на першій хвилині міг забивати Лєвандовскі, а через декілька миттєвостей Холанд вирвався на чужі ворота, але віддав поганий пас. Баварія вмикала високий пресинг, а Борусія використовувала головну зброю проти рекордмайстера – дальні передачі за спину захисникам (найкраще це робив Меньє).

У середині першого тайму супершанси почергово виникали біля обох воріт. Боатенг після розіграшу кутового накинув на голову Горетцки – на місці Буркі. Дортмунд впіймав гостей на контратаці – Рейна та Холанд все робили правильно, але норвежець не влучив у дальній кут. Баварія навіть забила внаслідок класної атаки з глибини за участю Боатенга, Комана та Гнабрі, але VAR знайшов у автора гола Лєвандовскі мікроскопічний офсайд.

Мюнхенці все ж спробували розвинути успіх, але удар Горетцки знову потягнув голкіпер, а інші постріли заблокувала оборона. Дуже неприємний епізод трапився на 35-й хвилині, коли Кімміх не прийняв поганий пас і ризикував випустити у контрвипад Холанд. Лідер збірної Німеччини спробував зупинити Ерлінга ціною фолу, але сам серйозно травмував коліно. Вже через тиждень Йозуа мав би зіграти проти збірної України – тепер є великі питання.

Під завісу першого тайму Борусія відкрила рахунок. Санчо зліва акуратно покотив на Геррейро, португалець прострілив у центр штрафного майданчика на Ройса. Оборона гостей загубила капітана "джмелів", а він розстріляв ворота.

Однак дортмундці не втримали переможний рахунок навіть до перерви. У компенсований час Баварія заробила небезпечний штрафний і дуже хитро його розіграла. Лєвандовскі пробіг, Гнабрі ткнув на Мюллєра, а Томас зупинив м'яч для удару Алаби. Господарі були розгублені, тому Девіду не склало труднощів загнати м'яч у сітку.

А в дебюті другого тайму Баварія вийшла вперед – Ернандес класно подав у штрафний, а Хуммельс програв верхову боротьбу Лєвандовскі. Ще через пару хвилин у ворота Дортмунда міг влетіти третій гол, але удар Комана взяла на себе стійка. Водночас на іншому кінці поля катастрофічно не щастило Холанду. Форвард Борусії раз у раз грамотно знаходив вигідні позиції, але бив відверто погано.

Дортмунд на певний час поник і дозволив Коману ще раз прорвати свою оборону – Буркі підстрахував, перервавши простріл. А надалі, оговтавшись, Борусія почала гостро атакувати. Рейна з гострого кута бив з-під захисника – Нойєр на місці. Ройс обігрався з Беллінгемом і опинився перед воротами, але пробив у голкіпера. Азар через хвилину після появи на полі розрядив гармату – знову Нойєр готовий.

Борусія зберігала рівність на полі, однак за 10 хвилин до кінця основного часу припустилася грубої помилки. Лєвандовскі розігнав контратаку та відпасував на Сане, а Лерой елегантно вразив дальній кут дортмундських воріт. Втім, інтрига швидко відродилася – Холанд приборкав м'яч після закидання Геррейро та обіграв Нойєра.

Лівий захисник Борусії взагалі провів класний матч. До двох асистів Геррейро спробував додати третій (чудово накинув з флангу на 11-метрову позначку), але Ройс ударом у дотик зарядив по горобцях. Гаряче завершення поєдинку. Дортмунд побіг на фінальний штурм і пропустив від Лєвандовскі, але Роберт заліз в офсайд.

У підсумку черговий ефектний Der Klassiker завершився на користь Баварії. Команда Гансі Фліка з 18 очками вийшла на перше місце в турнірній таблиці Бундесліги. Борусія знову програла Мюнхену рівну битву та пішла на міжнародну паузу третьою.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?