Лестер у більшості знищив Саутгемптон – "лиси" забили дев'ять голів і вийшли на друге місце АПЛ

В рамках прем'єрного матчу 10-го туру чемпіонату Англії Саутгемптон зазнав нищівної домашньої поразки від Лестера (0:9).

Лестер одразу зі стартовим свистком захопив ініціативу, а на 10-й хвилині забив перший гол: Чілвелл викотив передачу у штрафний на Варді, той пробив у дотик, голкіпер парирував, а все той же Чілвелл зіграв на добиванні – 1:0. Ще за дві хвилини по цьому арбітр Андре Марінер показав пряму червону хавбеку господарів Бертрану, який прямою ногою в'їхав у Переса.

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Далі Лестер пішов громити суперника. На 17-й хвилині Тілеманс скористався відскоком і пробив з лінії карного майданчика в лівий нижній кут – 2:0. На 19-й після короткого обігравшу з тим же Тілемансом на правому краю штарфного Перес вистрілив у ближній – 3:0. Через 20 хвилин Айозе оформив дубль, у дотик замкнувши шикарну подачу Чілвелла на дальню стійку, а перед свистком на перерву п'ятий гол у ворота "святих" метрів з восьми вколотив Варді.

У другому таймі Лестер не зупинявся. "Святим" вдалося протриматись без пропущених м'ячів всього 11 хвилин, після чого Барнс виконав прекрасну закидушку на лінію воротарського Пересу, а той моментально оформив хет-трик. Ще за дві хвилини другим голом відзначився Варді, який ударом головою замкнув навіс Чілвелла – 0:7. На 85-й своє ім'я у протокол вписав і Меддісон, який прямим ударом зі штрафного поцілив у дев'ятку воріт Саутгемптона, а вже у компенсований час Варді з пенальті встановив остаточний рахунок зустрічі – 0:9!

Таким чином, Лестер набрав 20 очок та піднявся на другу позицію в турнірній таблиці – втім, у поточному турі "лисів" може обійти Манчестер Сіті. Саутгемптон, маючи всього 8 залікових балів у активі, опустився у зону вильоту.

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