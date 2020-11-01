Шведський нападник фактично гарантував своїй команді чергові три очки. Спочатку Златан асистував Фарнку Кессьє, а в другому таймі забив сам, встановивши остаточний рахунок – 2:1 на користь "россонері".

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Звітний матч став шостим поспіль в рамках Серії А, в якому Ібрагімовіч відзначився голом. В епоху трьох очок за перемогу це лише третій випадок, коли гравцю Мілана підкорилося подібне досягнення. Першим став Андрій Шевченко у 2001 році, а другим сам Златан у 2012-му. Таким чином швед став єдиним гравцем, який зумів зробити це двічі.

Додамо, що у нинішньому сезоні 39-річний нападник зіграв за "россонері" 8 матчів у всіх турнірах. Златан уже забив 8 голів та віддав дві результативні передачі, чим допоміг Мілану впевнено очолити Серію А та йти без втрат у групі Ліги Європи.

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