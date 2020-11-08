Матч та онлайн-трансляція Манчестер Сіті – Ліверпуль стартував о 18:30 за Києвом. Зустрічалися дві найсильніші команди Англії сезону 2019/20. У поточному чемпіонаті Ліверпуль набрав 16 очок та лідирував після 7 турів. "Містяни" мали в активі 11 пунктів у 6-ти поєдинках – це друга половина турнірної таблиці.

У липні підопічні Гвардіоли розгромили мерсисайдців на Етіхаді з рахунком 4:0. Щоправда, на той момент Ліверпуль вже забезпечив собі чемпіонство. Остання перемога "червоних" на полі Сіті в рамках АПЛ датована ще 2015 роком – тоді мерсисайдці взяли гору з рахунком 4:1.

Зінченко проти Олімпіакоса: "з'їв" опонента, став мішенню та здивував у повітрі – оцінки за переможний матч у ЛЧ

Олександр Зінченко розпочав поєдинок у запасі. Посеред тижня українець відіграв усі 90 хвилин у переможному матчі ЛЧ проти Олімпіакоса (3:0). А от у чемпіонаті в активі Зінченка лише 13 хвилин у поєдинку проти Вест Хема.

Юрген Клопп виставив вкрай атакувальний склад, знайшовши місце на полі Салаху, Мане, Фірміно та Жоті. Нагадаємо, португалець оформив хет-трик у ворота Аталанти в Лізі чемпіонів, а загалом його гольова серія налічувала вже 4 матчі, у яких він відзначився 6-ма забитими м'ячами.

Команди розпочали з розвідки, не особливо форсуючи події, та обмежилися кількома напівмоментами. Ліверпуль все ж діяв дещо активніше, що принесло свої плоди – перший же дійсно гострий епізод у матчі призвів до пенальті. Мане впав у штрафному після контакту з Вокером, а Крейг Поусон без вагань призначив 11-метровий. До м'яча підійшов Мохамед Салах, який легко переграв Едерсона. 0:1 вже на 13-й хвилині – Ліверпуль швидко повів.

Господарі мали свій шанс, але Стерлінг не зміг переграти Аліссона з вигідної позиції – бразильський кіпер зіграв надійно. Сіті все ж відігрався на 31-й. Затяжна атака "містян" (19 поспіль точних передач!) завершилася пасом Де Брюйне на Жезуса. Бразилець класно розібрався з Трентом та проштовхнув м'яч повз Аліссона. Розкішне виконання та індивідуальна майстерність – 1:1. Тут же Де Брюйне міг вивести свою команду вперед, але трохи не влучив у рамку.

Ще в першому таймі команда Гвардіоли втратила розкішний шанс вийти вперед. Гомес зіграв рукою після навісу Де Брюйне, Поусон після перегляду відеоповтору вказав на "позначку" вже у ворота Ліверпуля. До м'яча підійшов Де Брюйне, який поклав Аліссона на газон, але пробив повз лівий нижній кут! Зрештою, перший тайм так і завершився миром – 1:1.

Друга половини гри стартувала з моменту Ліверпуля. Після удару Салаха Едерсон випередив Фірміно та вибив м'яч. Після цього кіпер встиг підвестися та ще й потягнув добивання від Жоти. Щоправда, лайнсмен все ж зафіксував офсайд. А от шанс Сіті був куди гострішим – Жезус уникнув офсайду та пробив головою, але не влучив!

Де Брюйне у своєму фірмовому стилі приклався здалеку – трохи вище. Перша кадрова зміна від Клоппа – Шакірі замість Фірміно. У Сіті Бернарду змінив Феррана Торреса. А от друга заміна явно не потішила німецького тренера. Александер-Арнольд отримав пошкодження та не зміг продовжити гру.

Таке враження, що нічия влаштовувала обидві команди. Принаймні, у останню чверть поєдинку гольових моментів не було абсолютно. І Клопп, і Гвардіола вирішили вдовольнитися одним набраним балом, а іспанець взагалі використав лише одну заміну. Відповідно, Олександр Зінченко на полі так і не з'явився, провівши весь поєдинок у резерві.

Ліверпуль набрав 17 пунктів та посідає 3 місце. У Ман Сіті 12 очок, але ще є гра в запасі. Наразі підопічні Гвардіоли перебувають на 11 позиції АПЛ.