Евертон – Манчестер Юнайтед

7 листопада, 14:30. Ліверпуль, Гудісон Парк

Пряма трансляція на Setanta Sports Ukraine

Манчестер Юнайтед програв два матчі за тиждень, після чого вкотре посилилися чутки про відставку Уле Гуннара Сульшера. Подейкують, що поразка на Гудісон Парк може завершити історію норвежця в МЮ, зважаючи на жахливі провали в обороні та примітив у позиційних атаках. Суперник у "дияволів" серйозний. Евертон йшов лідером АПЛ на старті сезону, але потім почав втрачати важливих виконавців. Зав'язаний на сильних сторонах Хамеса, Діня, Коулмена та Рішарлісона футбол перестав працювати. Наслідок – дві поразки від середняків. Перші троє мають повернутися на матч з МЮ, тому очікуємо цікавий поєдинок.

Борусія Д – Баварія

7 листопада, 19:30. Дортмунд, Сігнал Ідуна Парк

Пряма трансляція на MEGOGO

Нова серія протистояння найсильніших німецьких команд і головних претендентів на чемпіонство. У Баварії та Борусії порівну очок, вся битва ще попереду, але Дортмунд не має права програвати – важливо здобути впевненість у перегонах з найкращою командою світу. Борусія гідно провела останні два "классікери", однак все одно двічі поступилася. Переможні голи Кімміха у цих матчах не випадковість – він заряджений трішки більше, ніж всі партнери та суперники. Люсьєну Фавру кров з носа потрібно обігрувати Баварію, адже про його неспроможність давати результат у відповідальні моменти не говорить лише лінивий.

Лаціо – Ювентус

8 листопада, 13:30. Рим, Стадіо Олімпіко

Пряма трансляція на "Футбол 2"

Минулого сезону Лаціо до паузи нав'язав Ювентусу справжню боротьбу за скудетто, але потім в умовах жорсткого графіка тендітний механізм Сімоне Індзагі посипався. На початку цього сезону складний календар доповнився травмами та коронавірусом – римляни дуже буксують. Повертається з карантину головний креативник Луїс Альберто, але досі немає розуміння, чи зіграє проти Ювентуса лідер атак Іммобіле. Клуб ще й лякають виключенням з Серії А. У Юве все спокійніше, відколи Роналду подолав COVID-19. Однак з грою в туринців є проблеми – робота Андреа Пірло поки що не вражає.

Аталанта – Інтер

8 листопада, 16:00. Бергамо, Атлеті Адзуррі д'Італія

Пряма трансляція на "Футбол 1"

Інтер виграв лише один з 7 останніх матчів у всіх турнірах. Можна говорити про невезіння "нерадзуррі": виграшні поєдинки завершуються внічию, а нічийні – поразками. Однак невдала серія затягується, погані результати дедалі важче списувати на випадковість. Повернення Лукаку може стати вагомим аргументом проти Аталанти, яка протягом місяця кілька разів гучно провалилася. Руслан Маліновський – найкращий гравець команди Гасперіні в попередніх матчах. Українець зробив гру з Кротоне та непогано вийшов проти Ліверпуля, але на Інтер винагороди чекати марно. Скоріш за все, знову доведеться сісти в запас. У топ-матчах тренер довіряє іншим.

Манчестер Сіті – Ліверпуль

8 листопада, 18:30. Манчестер, Етіхад

Пряма трансляція на Setanta Sports Ukraine

Чергова зустріч найкращих команд АПЛ останніх років. Обидві команди зараз не в ідеальній формі, але височенна якість футболу гарантована, попри всі нюанси з травмами Агуеро, ван Дейка та інших зірок. Ліверпуль завдяки джокеру Жоті краще дотискає опонентів, тому лідирує в чемпіонаті. Манчестер Сіті регулярно має ігрові проблеми, тому йде в середині турнірної таблиці. Однак букмекери називають Сіті фаворитом очного поєдинку (котування William Hill: 2 – 3.9 – 3.4). Гвардіола не програє вдома Ліверпулю в рамках АПЛ, а в липні взагалі розгромив Клоппа. Шанси Олександра Зінченка вийти в старті "містян" наближаються до нуля – Канселу довіряють більше.

Байєр – Борусія М

8 листопада, 19:00. Леверкузен, Бай-Арена

Пряма трансляція на MEGOGO

Наприкінці минулого сезону Леверкузен і Гладбах розіграли доленосну путівку в Лігу чемпіонів. Байєр був у кращій позиції, але подарував четверте місце "жеребцям". А разом з ним – світле майбутнє на найближчі роки. Зараз всі захоплюються Борусією, яка завдяки виходу в ЛЧ зберегла всіх лідерів і громить Шахтар. А водночас критикують Байєр, який через відсутність ЛЧ втратив головних зірок (і не знайшов нормальну заміну). У поточній Бундеслізі вже через 6 турів вималювалася прогнозована картина: перша трійка та Байєр і БМ у боротьбі за топ-4. А тренерська дуель Марко Розе та Петера Боса – це завжди дуже захопливо.

Валенсія – Реал

8 листопада, 22:00. Валенсія, Месталья

Пряма трансляція на MEGOGO

Після жахливої трансферної кампанії (зірок відпустили, підсилення не було) нічого дивного, що Валенсія животіє поблизу зони вильоту. Петер Лім догрався, тепер "кажанам" як би не вилетіти. Два попередні виїзди на Месталью завершилася для Реала втратами очок, але в неділю сенсація малоймовірна. Реал в порядку – як для гранда в умовах пандемії. Зідана ніхто не громив ні 1:7, 2:8 чи навіть 1:4, а лідерство у Ла Лізі – на відстані витягнутої руки. Є шанс захопити його ще до паузи. Провисає через травми правий фланг оборони, але нічого критичного. Азар набирає форму після чергової травми та вже демонструє епізоди геніальності.