Рональд Куман дав можливість нарешті побачити, як виглядатиме Барселона без своєї головної зірки. Ліонель Мессі залишився на лаві для запасних, а творити в атаці мало тріо Дембеле-Грізманн-Фаті.

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Перший небезпечний момент створила Барселона. Фаті вивів на удар Грізманна. Антуан цілив під дальню стійку, але, як це останнім часом трапляється з французом, зовсім трішки не влучив. У наступній атаці пробивав уже Ансу, але його спіткала така ж доля.

Бетіс відповів не менш гостро. Бускетс ледь не зрізав у власні ворота, а після подачі з кутового пробивав Карвалью – тер Штеген відверто врятував. Команди не відсиджувалися в захисті та в середині поля, створюючи атаку за атакою. Клас каталонських футболістів давався взнаки, тому Клаудіо Браво мусив частіше демонструвати свою майстерність.

Барса відкрила рахунок на 22-й хвилині. Грізманн відпасував праворуч на Дембеле. Усман змістився у штрафний, хитнув захисника і вистрілив у дальній кут – 1:0. Згодом "синьо-гранатові" отримали чудову нагоду подвоїти перевагу. Аісса Манді у власному штрафному збив Фаті – пенальті довірили Грізманну, але француз і тут підвів. Браво вгадав напрямок удару і врятував Бетіс від другого пропущеного.

Гості теж намагалися відповідати гостро, але в їхніх атаках спостерігалася величезна аритмія – вся активність була зосереджена на лівому фланзі. Не дивно, що і забитий м'яч прийшов звідти. Гол організували два колишніх гравці Барселони – Тельйо протягнув м'яч до чужих воріт і прострілив у штрафний майданчик, а там ніхто не завадив Санабрії зрівняти рахунок. Сталося це вже у компенсований до першого тайму час.

Другу половину гри Мессі розпочав уже на полі. За якихось три хвилини це принесло результат. Альба вирізав класний пас у штрафний – Лео виманив на себе двох захисників і голкіпера, а сам навіть не торкнувся до м'яча. Той покотився далі, де Грізманн не мав жодного права не влучити. Француз не підвів і знову вивів свою команду вперед.

Однак проблеми каталонців у захисті нікуди не зникли. "Вердібланкос" регулярно турбували тер Штегена. Найактивнішими були все тіж особи – Тельйо та Санабрія. Німецький голкіпер кілька разів був змушений доводити, що перебуває у хорошій формі.

На 57-й каталонці провели хорошу позиційну атаку, в завершенні якої по воротах пробивали Грізманн, Мессі та Дембеле. Останній удар відбивав уже захисник. Щоправда, Аїсса Манді зробив це рукою. Рефері не побачив порушення, але на допомогу прийшов VAR. В результаті – червона для гравця Бетіса і ще один пенальті. Цього разу до позначки підійшов Мессі і показав, як потрібно використовувати подібні нагоди.

Одним абзацом вище ми писали про жахливу оборону каталонців. Так от, Алекс Морено самотужки розірвав правий фланг, накрутив Лангле і викотив під удар Лорену Морону, який відіграв один м'яч для Бетіса.

Барса вирішила взяти на озброєння давню істину – поки м'яч у тебе, суперник не заб'є. Каталонці почали неквапливо готувати атаки, на довго затримуючись на чужій половині поля. Ймовірно, це приспало пильність гостей, які дозволили Мессі оформити дубль. Варто відзначити Сержі Роберто, який у складній ситуації зумів віддати прихований пас п'ятою. Згодом Лео забив втретє, але офсайд у партнера не дозволив зафіксувати гол.

На останніх хвилинах Роберто оформив асистентський дубль. Захисник прострілив поперек штрафного майданчика, а на дальній стійці опинився самотній Педрі, який розстріляв практично порожні ворота.

Зрештою фінальний свисток зафіксував перемогу Барселони, яка перервала безвиграшну серію в Ла Лізі, яка тривала 4 останні матчі. "Синьо-гранатові" набрали 11 очок та піднялися на 8 місце в турнірній таблиці Прімери. У Бетіса на один пункт більше, але й на 2 зіграних матчі більше теж.