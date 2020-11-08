Програму 9-го туру закривав поєдинок між Валенсією та Реалом на Местальї. Мадридці перед стартовим свистком перебували аж на четвертій позиції з відставанням від першої у чотири очки, тож сьогодні їм була потрібна тільки перемога – щоправда, команда була ослаблена спалахом коронавірусу, через який зі складу випали Каземіро та Азар. Наш Андрій Лунін залишився на банці. "Кажани" вважалися легким суперником, адже в останніх чотирьох турах вони жодного разу не виграли й зазнали трьох поразок.

Рамос може продовжити кар'єру у команді Бекхема

Початок зустрічі команди взяли на розвідку, в ході якої намітилась суттєва перевага Реала у командному русі та швидкості. Позначивши слабкощі суперника, мадридці почали створювати моменти: на 10-й хвилині Асенсіо з дистанції стріляв повз лівий нижній кут, а на 13-й Модріч з лінії штрафного пробив під ближню стійку – перший удар пройшов поруч з нею, а другий взяв Доменек. В обох випадках з лівого флангу асистував Бензема. На 22-й хвилині простріл з цієї зони намагався замкнути навіть Рамос, а ще за хвилину тиск Реала вилився у заслужений та красивий гол: Бензема обігрався з Марсело й вистрілив з лінії напівкола перед штрафним точно в праву дев'ятку – 0:1!

Валенсія за весь цей період не мала навіть ударів по воротах, обмежуючись контратаками без гострого завершення, однак на 27-й хвилині одна з них несподівано призвела до пенальті – це Гайя влучив у лікоть Васкеса. Солер з "позначки" пробив у лівий кут, Куртуа парирував перед собою, а Карлос з добивання поцілив у праву стійку! На добиванні зіграв Муса, але гол не зарахували – Юнус зайшов у штрафний до удару.

Хесус Хіль Мансано змусив перебити пенальті – і цього разу Солер не схибив, хоча Куртуа знову вгадав кут. 1:1!

В наступні 13 хвилин на полі нічого не відбувалося. В першу чергу, дивував Реал, гра якого остаточно розлагодилась – у гостей попереду все валилося з ніг. Валенсія грамотно зривала усі спроби атак, а на 43-й хвилині провела контрвипад з прострілом з правого флангу – Варан зрізав його у власні ворота, причому м'яч полетів по дузі! Куртуа та Рафаель з горем навпіл винесли сферу з лінії, але повтори показали, що гол був. 2:1!

Реал міг відігратися у компенсований до першого тайму час внаслідок вривання Модріча на правий край штрафного – Лука класно переграв Гайя, але пробив із занадто гострого кута в руки Доменеку. Зрештою, на перерву команди пішли за парадоксальної переваги Валенсії.

На початку другого тайму "кажани" могли забивати третій гол, однак потужний удар Лі Кан Іна з лінії карного майданчика прийшовся у праву стійку. Не біда! На 52-й хвилині господарі заробили пенальті: Черишев прострілив на лівий край штрафного, Гайя переграв захисника й пробив з гострого кута, а Куртуа врятував – втім, при боротьбі за відскок Марсело збив Гомеса! Солер впевнено реалізував "11-метровий". 3:1.

Реал розгнівався й притиснув господарів, а моменти не змусили довго чекати: на 57-й хвилині Вальверде потужно стріляв з лівого краю карного майданчика, а на 58-й Асенсіо з пасу Модріча вилітав віч-на-віч з голкіпером – в обох випадках врятував Доменек. Між цими епізодами Вінісіус пробивав з гострого кута повз дальню дев'ятку.

Здавалось, ось ось оборона левантійців трісне, але на 60-й хвилині Муса увірвався в штрафний, а лавка Валенсії почала активно апелювати до арбітра. Виявилось, що Рамос підіграв собі рукою.

Хесус Хіль Мансано змушений був призначити третій пенальті у ворота Реала – його знову реалізував Солер. 4:1.

До честі мадридців, ті спробували повернутись у гру. Зінедін Зідан кинув у бій Едегора та Родріго, а ті разом з Бензема на 68-й хвилині розігнали шикарну атаку з виводом Васкеса на ударну позицію. Лукас пробивав з правого краю штрафного, але по воротах не влучив – як і Вальверде з лінії напівкола при пострілі з лету на 71-й. Невдовзі травму привідного м'язу отримав Бензема, якого змінив Маріано. Також на 75-й хвилині Зізу випустив Крооса, але Мадрид поступово таки почав впадати у депресію.

В останні 15 хвилин основого часу нічого, окрім замін та позиційної боротьби, на полі не виникало. Хесус Хіль Мансано компенсував ще шість хвилин, за які Реал провів кілька хаотичних атак, але в пам'яті згадується тільки одна – коли Родріго слабенько пробив з дистанції. М'яч пролетів у кількох метрах від воріт. Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну поразку "вершкових".

Таким чином, Валенсія перервала 4-матчеву безвиграшну серію, набравши 11 очок і піднявшись на дев'яту позицію в турнірній таблиці. Реал же, маючи в активі лише 16 залікових балів, залишився на четвертій сходинці.

Вальядолід несподівано переміг Атлетік, Реал Сосьєдад у меншості здолав резерв Гранади і очолив турнірну таблицю Ла Ліги