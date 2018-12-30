Головні новини футболу 29 грудня: Ліверпуль знищив Арсенал, Мілан перервав жахливу серію

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 29 грудня.

Ліверпуль розтрощив Арсенал та зміцнив лідерство в АПЛ

В центральному матчі 20 туру АПЛ Ліверпуль розгромив Арсенал з рахунком 5:1. Хет-триком відзначився Роберто Фірміно, ще по голу забили Салах та Мане – відео голів та огляд матчу. Фірміно став найрезультативнішим бразильцем в історії АПЛ та лише третім представником Бразилії, який забив 3 голи в одному матчі Прем'єр-ліги.

Ця перемога дозволила команді Юргена Клоппа збільшити відрив від переслідувачів – після поразки Тоттенхема "шпори" відстають від Ліверпуля на 9 очок, а Ман Сіті – на 10, проте команда Гвардіоли ще має поєдинок у запасі.

Таким чином Ліверпуль зустріне 2019 рік впевненим лідером АПЛ. Мерсисайдці у 20 матчах здобули 17 перемог та лише тричі зіграли внічию.

Топ-матчі дня

Мілан здобув вольову перемогу над СПАЛом. Підопічні Дженнаро Гаттузо пропустили першими, проте переламали хід гри і забили двічі. Також Мілан перервав безгольову серію тривалістю в 4 поєдинки.

Ювентус здолав Сампдорію в скандальному матчі – арбітр кілька разів звертався по допомогу до системи VAR, останній раз – вже у компенсований арбітром час, коли скасував гол Сампдорії. Генуезький клуб залишився обурений роботою суддівської бригади.

Наполі у важкому поєдинку переграв Болонью, а Рома на виїзді взяла 3 очки у матчі проти Парми.

Інші головні події

Кріштіану Роналду вперше з 2010 року не зумів забити 50 голів за календарний рік – португалець зупинився на позначці 49. У Ліонеля Мессі 51 взяття воріт.

Шальке налаштований попрощатись з Євгеном Коноплянкою – українець може змінити клуб вже у січні. Інший гравець збірної України Олександр Зінченко став одним з найгірших гравців Манчестер Сіті у першій частині сезону – версія авторитетного видання.

Динамо цікавиться форвардом Німа Рашидом Аліуї. За інформацією марокканських ЗМІ, саме цей нападник є пріоритетним варіантом для киян. У свою чергу нідерландська преса повідомляє про інтерес киян до нападника Остенде Живковіча.

Півзахисник Зорі Ігор Харатін може змінити громадянство – угорський клуб хоче допомогти уродженцю Закарпаття.