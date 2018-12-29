Ліверпуль – Арсенал: чемпіонська гра команди Клоппа, феєрія Фірміно та Новий рік на вершині з суттєвим відривом

Ліверпуль розтрощив Арсенал в матчі 20 туру АПЛ, Роберто Фірміно забив тричі. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

АПЛ, 20 тур

Ліверпуль – Арсенал – 5:1

Голи: Фірміно, 14, 16, 65 (пен), Мане, 32, Салах, 45+2 (пен) – Мейтленд-Найлс, 10

Матч та онлайн-трансляція Ліверпуль – Арсенал стартував о 19:30 за київським часом. Ліверпуль після 19 турів лідирував в чемпіонаті Англії, випереджаючи Тоттенхем на 6 пунктів та Ман Сіті на 7 балів. Арсенал посідав 5 місце, набравши 38 очок. Таким чином Ліверпуль в будь-якому разі завершував 2018 рік лідером АПЛ 2018/19. Перед поєдинком "червоні" отримали хорошу новину – Тоттенхем сенсаційно програв Вулверхемптону та дав шанс Ліверпулю піти у відрив.

Останні два матчі між Ліверпулем та Арсеналом завершились унічию – 3:3 в сезоні 2017/18 та 1:1 у матчі першого кола поточного чемпіонату. До слова, переможна серія Ліверпуля в АПЛ налічувала вже 8 поєдинків. Останньою командою, що змогла відібрати очки у мерсисайдців, був саме Арсенал – це трапилось ще 3 листопада.

Ліверпуль – Арсенал – 5:1 – відео голів та огляд матчу

Обидві команди мали певні втрати – у Ліверпуля травмовані Гомес, Матіп та Окслейд-Чемберлен, а от у Арсенала матч через пошкодження пропускали Озіл та Мхітарян.

Поєдинок розпочався доволі динамічно, а ініціативу захопили господарі. Перший хороший момент створив Ліверпуль вже на 6-й хвилині гри. Салах підставляв ногу після удару Фірміно – м'яч розминувся з воротами. Арсенал відповів на 10-й хвилині: після обрізки Фабінью Івобі пробив у ближній кут – Аліссон перевів м'яч на кутовий.

А вже через хвилину гості шокували Ліверпуль. Арсенал провів швидку атаку лівим флангом, яку завершив Ейнслі Мейтленд-Найлс. 21-річний хавбек ударом в порожні ворота замкнув класну передачу Івобі, забивши свій перший гол за Арсенал.

Втім, раділи "каноніри" недовго, пропустивши курйозний гол. Удар Салаха був заблокований, проте після неймовірного рикошету м'яч потрапив до Фірміно, який відправив м'яч у порожні ворота. Відверто пощастило мерсисайдцям – Ліхтштайнер вибивав м'яч, проте влучив у свого ж партнера, після чого бразилець зрівняв рахунок. При цьому Фірміно пробив, не дивлячись на м'яч – не перший подібний гол форварда.

Буквально за хвилину той же Фірміно забив вдруге – форвард познущався із Сократіса і Мустафі та легко переграв Лєно! Неймовірний початок матчу!!!

Після такого шоку підопічні Емері дещо знітились, тоді як Ліверпуль продовжив тиснути. Непогану нагоду мав Мане, проте м'яч після удару сенегальця прилетів прямо в руки Лєно. Практично одразу німецький голкіпер в останній момент вибив м'яч з-під ніг суперника, який міг вийти віч-на-віч.

На 32-й хвилині господарі забили третій гол. Робертсон видав божевільну діагональ на Салаха, єгиптянин у дотик прострілив на Мане, а сенегалець розстріляв ворота гостей зробив рахунок 3:1. Не футбол, а кайф. Справжній кайф.

Арсенал лише під кінець тайму спромігся завдати удару по воротах суперника, проте постріл Мейтленд-Найлса був не лише неточним, а й не ніс жодної небезпеки для володінь Аліссона. А от Ліверпуль вже у компенсований час забив ще один м'яч. Салах впав після контакту із Сократісом, а Макйл Олівер призначив пенальті, хоча епізод виглядав доволі суперечливо. Салах виконав вирок арбітра дуже впевнено – 4:1 ще після першого тайму.

У першій половині гри Ліверпуль забив 4 голи з 5 ударів у площину воріт. Команда Юргена Клоппа продемонструвала футбол просто космічного рівня, хоча не варто забувати про перший гол, який був забитий не без долі везіння.

Після перерви замість Мустафі на поле вийшов Кошельни, проте Ліверпуль продовжив розривати захист Арсенала. Лише трохи забракло Мане та Салаху, щоб вже у дебюті другої половини гри довести рахунок до зовсім непристойного.

Арсенал відповів супермоментом Ремзі та Обамеянга. Перший з хорошої позиції пробив не надто вдало, а Обамеянг після добивання з метра пробив вище! Щоправда, арбітр зафіксував доволі сумнівний офсайд у габонця. Перед цим у штрафному майданчику "червоних" впав Колашинац – Макйл Олівер пенальті не призначив.

Гра фактично без центра поля продовжувалась. Салах видав шикарний пас на Фабінью – Лєно врятував Арсенал після удару в ближній кут! В наступній атаці Ліверпуль заробив право на ще один пенальті зусиллями Ловрена. Фірміно ударом з "позначки" оформив хет-трик. Цікаво, що до цього матчу в активі бразильця було 4 лише голи в АПЛ. "Прорвало", що називається.

І лише після цього Ліверпуль заспокоївся. В одному з епізодів "каноніри" могли отримати право на пенальті після падіння Ляказетта, проте Майкл Олівер вирішив обмежитись двома одинадцятиметровими.

Підопічні Юргена Клоппа впевнено довели матч до заслуженої перемоги. Ліверпуль набрав 54 очки та відірвався від Тоттенхема та Манчестер Сіті на 9 та 10 пунктів відповідно! Проте "містяни" свій поєдинок проти Саутгемптона проведуть завтра. Арсенал залишився на 5 місці, набравши 38 очок.

Ліверпуль продемонстрував чемпіонський футбол

Команда Юргена Клоппа видала шикарний матч, повністю перегравши суперника. Швидкий гол зовсім не збив з пантелику мерсисайдців, які ще у першому таймі вирішили долю зустрічі. Ліверпуль переважав суперника за всіма статистичними показниками, окрім володіння м'ячем.

Фірміно, Салах та Мане просто розривали бідолашний захист Арсенала. Звісно, перший гол команда забила у великій мірі випадково, але щастить, як кажуть, сильнішим. Те, що нинішній Ліверпуль сильніший за Арсенал – беззаперечний факт.

Підопічні Клоппа зустрінуть 2019 рік, маючи 9 очок переваги над Тоттенхемом та 10 (поки що) над Манчестер Сіті. Хтось чекав такого буквально ще місяць тому? А в наступному турі (3 січня) нас чекає справжня битва – Ман Сіті прийме Ліверпуль. Якщо мерсисайдці бодай не програють – будуть фаворитами чемпіонської гонки. Втім, з такою грою Ліверпуль здатен на більше. Навіть за рахунку 4:1 хлопці Клоппа не зупинялись, а йшли добивати суперника. Так грають чемпіони.

17 перемог і 3 нічиї – якщо Ліверпулю судилось взяти чемпіонство, то саме зараз – той час.

Фірміно – герой матчу

Бразильський нападник відзначився одразу тричі. Так, з першим голом пощастило, а третій Фірміно провів з пенальті, але тим не менше. Саме його дубль, на який знадобилось лише 90 секунд, перевернув поєдинок з ніг на голову, після чого Ліверпуль вже не відпустив суперника. Оцінка 9.9 від Who Scored – яскрава ілюстрація феєрії форварда.

Фірміно став лише третім бразильцем, який оформив хет-трик в матчі Прем'єр-ліги – після Робінью та Афонсо Алвеша. Форвард вперше в 2018 році забив більше одного гола в АПЛ, тепер в його активі 7 влучних ударів у Прем'єр-лізі.

Арсенал наразі не заслуговує на топ-4

Після поразки від Саутгемптона, яка перервала безпрограшну серію "канонірів", команда Унаї Емері дещо здала. Минулого туру Арсенал втратив очки з Брайтоном, а поєдинок проти мерсисайдців став провальним для гостей, навіть якщо врахувати певні проблеми зі складом та деякі рішення арбітра щодо призначення/непризначення пенальті.

Забивши швидкий гол, Арсенал пропустив двічі, після чого відверто "поплив". Найкращий бомбардир АПЛ до цього туру П'єр-Емерік Обамеянг торкнувся м'яча лише 13 (!!!) разів. Найкращий захист чемпіонату продемонстрував, як грати проти габонця.

Серед усіх претендентів на топ-4 саме Арсенал наразі виглядає найменш переконливо. Проте Емері вже демонстрував, що його команда здатна грати у футбол та здобувати результат. До завершення чемпіонату 18 турів – вся боротьба ще попереду.