Зінченко – серед найгірших гравців Манчестер Сіті у першій половині сезону 2018/19 – конкуренти українця теж не вражають

Видання Manchester Evening News оцінило виступи всіх без винятку футболістів Манчестер Сіті за підсумками першої половини сезону. Олександр Зінченко отримав найгіршу оцінку в команді – проте конкуренти гравця збірної України нічим не кращі.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко, який у Манчестер Сіті виступає на позиції лівого захисника, отримав найнижчу оцінку серед усіх футболістів "містян" за підсумками першої половини сезону 2018/19 від профільного ресурсу Manchester Evening News. Видання оцінило гру українця скромною "п'ятіркою".

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Заради справедливості варто відзначити, що всі флангові захисники Манчестер Сіті отримали аналогічну оцінку: Кайл Вокер, Бенджамін Менді, Даніло та Фабіан Делф. Можна зробити висновок, що саме фланги захисту Manchester Evening News вважає найслабшою ланкою команди Гвардіоли.

Можливо, зараз він отримає шанс завдяки дискваліфікації Делфа на 3 матчі, але на даний момент у нього лише 2 поєдинки в АПЛ. Можливо, це була маленька помилка – викликати його. Хоча...

– такими словами оцінив ресурс виступи Зінченка в першій частині сезону. До слова, хавбек збірної України провів у складі чемпіонів Англії 8 матчів – 2 в АПЛ і по 3 в Кубку англійської Ліги та Лізі чемпіонів. Варто відзначити, що саме влучний удар Зінченка в серії післяматчевих пенальті у поєдинку проти Лестера вивів Ман Сіті у півфінал Кубка ліги.

Що стосується найкращих у складі Манчестер Сіті, то тут MEN виділив центрбека Емеріка Ляпорта (9 балів). "Жоден інший польовий гравець не зіграв 18 матчів АПЛ з 19. На кожному клаптику поля він виглядає захисником на 57 млн фунтів", – такі компліменти отримав Ляпорт, який став справжнім лідером оборони Манчестер Сіті.

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Також "дев'ятку" отримав і Рахім Стерлінг. "Чудові кілька місяців як на полі, так і за його межами. На расистський інцидент, що стався на Стемфорд Брідж, відповів з великою гідністю, а його гра продовжує вражати".

По 8 балів отримали Давід Сілва та Бернарду Сілва, а також екс-гравець Шахтаря Фернандінью.

До слова, наставник "містян" Хосеп Гвардіола на сьогоднішній прес-конференції підтвердив, що клуб не планує робити жодних придбань у зимове трансферне вікно. Манчестер Сіті продовжує виступи у чотирьох турнірах – АПЛ, Кубку Англії, Кубку англійської ліги та вийшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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