Віді втрутився у боротьбу за Харатіна та хоче допомогти змінити футболісту громадянство

Угорський Віді позмагається за Ігоря Харатіна з Ференцварошем.

Віді вже розпочав переговори з Зорею на предмет придбання українського хавбека Ігоря Харатіна, повідомляє "Команда №1" з посиланням на угорські ЗМІ.

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Крім того, клуб хоче допомогти українцю отримати громадянство Угорщини, що не є проблемою, адже Харатін народився в Мукачево та має угорське коріння.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, про інтерес до Харатіна зі сторони Ференцвароша, який очолює Сергій Ребров. Угорський клуб пропонує Зорі 800 тисяч євро за хавбека.