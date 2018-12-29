toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЛІВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ ЮВЕНТУС - САМПДОРІЯ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Віді втрутився у боротьбу за Харатіна та хоче допомогти змінити футболісту громадянство

16:06 1187 Читать на русском
Віді втрутився у боротьбу за Харатіна та хоче допомогти змінити футболісту громадянство
Ігор Харатін / Соцмережі

Угорський Віді позмагається за Ігоря Харатіна з Ференцварошем.

Віді вже розпочав переговори з Зорею на предмет придбання українського хавбека Ігоря Харатіна, повідомляє "Команда №1" з посиланням на угорські ЗМІ.

Зоря та Ференцварош не можуть домовитись про суму відступних за Харатіна, – ЗМІ

Крім того, клуб хоче допомогти українцю отримати громадянство Угорщини, що не є проблемою, адже Харатін народився в Мукачево та має угорське коріння.

Вернидуб заявив, що втрата двох гравців може стати для Зорі проблемою

Нагадаємо, раніше повідомлялось, про інтерес до Харатіна зі сторони Ференцвароша, який очолює Сергій Ребров. Угорський клуб пропонує Зорі 800 тисяч євро за хавбека.

Теги
Трансфери Ігор Харатін Ігор Харатін Угорщина Трансфери чемпіонату України Зоря Зоря Ференцварош Ференцварош Віді Віді
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
32
хв
Ліверпуль
19:30
Арсенал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук