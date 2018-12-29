Ювентус – Сампдорія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Туринський Ювентус у непростому поєдинку 19-го туру Серії А здолав генуезьку Сампдорію. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Чемпіонат Італії 2018/19, 19 тур

Ювентус – Сампдорія – 2:1

Голи: Роналду, 2, 65, (пен) – Квальярелла, 33, (пен)

Ювентус переміг Сампдорію завдяки дублю Роналду

"Зебри" зуміли відкрити рахунок уже на старті матчу. Кріштіану Роналду отримав передачу від Дибали на куті штрафного майданчика, хитнув оборонця і класно пробив низом у дальній кут.

Відігратися Сампа зуміла після пенальті. Досвідчений форвард гостей Фабіо Квальярелла без проблем переграв Періна з позначки. А в другій половині гри свій шанс продемонструвати вміння із реалізації одинадцятиметрових отримав Роналду. На 65-й хвилині португалець так само спокійно переграв кіпера генуезців.

Відігратися гості могли під завісу поєдинку: Сапунару класно закрутив м'яч у дальню дев'ятку в атаці Сампдорії, але арбітр справедливо відмінив гол через офсайд. Вкотре допоміг суддям VAR.