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Ювентус – Сампдорія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

16:18 451 Читать на русском
Ювентус – Сампдорія – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Кріштіану Роналду / ФК Ювентус

Туринський Ювентус у непростому поєдинку 19-го туру Серії А здолав генуезьку Сампдорію. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Чемпіонат Італії 2018/19, 19 тур

Ювентус – Сампдорія – 2:1

Голи: Роналду, 2, 65, (пен) – Квальярелла, 33, (пен)

Ювентус переміг Сампдорію завдяки дублю Роналду

"Зебри" зуміли відкрити рахунок уже на старті матчу. Кріштіану Роналду отримав передачу від Дибали на куті штрафного майданчика, хитнув оборонця і класно пробив низом у дальній кут.

Відігратися Сампа зуміла після пенальті. Досвідчений форвард гостей Фабіо Квальярелла без проблем переграв Періна з позначки. А в другій половині гри свій шанс продемонструвати вміння із реалізації одинадцятиметрових отримав Роналду. На 65-й хвилині португалець так само спокійно переграв кіпера генуезців.

Відігратися гості могли під завісу поєдинку: Сапунару класно закрутив м'яч у дальню дев'ятку в атаці Сампдорії, але арбітр справедливо відмінив гол через офсайд. Вкотре допоміг суддям VAR.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Італія19 турЮвентус Стедіум (Турин)

Ювентус - Сампдорія: Субота 29 грудня 2018

Ювентус
Матч завершено
2 : 1
Сампдорія
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