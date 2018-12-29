Роналду вперше з 2010 року забив менше 50 голів за рік

Лідер Ювентуса Кріштіану Роналду, хоч і продовжує регулярно забивати, проте вже не дотягує до своїх найкращих показників.

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду відзначився дублем у поєдинку 19 туру Серії А проти Сампдорії та приніс своїй команді перемогу.

Ювентус – Сампдорія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Загалом за весь 2018 рік в активі Кріштіану 49 голів – вперше з 2010 року португалець не зумів подолати позначку у 50 забитих м'ячів, повідомляє Bleach Report.

Цікаво, що з 2013 року показники Роналду постійно падають – 69 голів, 61, 57, 55 53, 49. У складі Ювентуса Роналду за 5 місяців забив 15 м'ячів. До слова, Кріштіану став першим португальцем, який забив у Серії А 14 голів в одному сезоні.

Варто відзначити, що Ліонель Мессі у 2018 році забив 51 гол.